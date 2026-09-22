Corrientes: un surubí de más de 40 kilos fue capturado en Esquina

El ejemplar sorprendió a todos por su porte, el cual quedó registrado. Tras ser pesado y fotografiado, fue liberado.
Un ejemplar de surubí de más de 40 kilos fue capturado en Esquina durante una jornada de pesca. El hecho fue registrado para la posterior devolución del pez.
La captura se dio en el marco de la preinauguración de las cabañas Tiempo de Pesca, de Pablo Di Santi.
Pesca deportiva y conservación
Bajo la modalidad trolling y con la utilización de anzuelos artesanales, se logró la captura de un ejemplar, que según los protagonistas, superó los 40 kilos.
Esta actividad prioriza la pesca responsable y la conservación de la fauna ictícola, por lo que contó con la guía de Chano Pesca y contó con la participación de Bryan Petaccio, conocido como “El Gaucho Argentino”, Picante, musicalizador de Tucumán de Cristinan Herrera, y Julián, de Astilleros Guaycurú.
Tras realizar el pesaje y la fotografía del surubí, se procedió a su liberación. De esta manera, Esquina se posiciona como destino de pescadores de distintos puntos del país en busca de piezas de gran tamaño.
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De Andreis fue al hueso contra el kirchnerismo por Malvinas: años de discurso, cero resultados y ahora aparecen a dar lecciones de soberanía.
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