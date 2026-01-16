WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El expresidente fue intervenido por un cuadro de angina de pecho y permanece en buen estado de salud en un sanatorio entrerriano. Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, confirmó que la evolución fue favorable tras la colocación de un stent.

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue sometido a una intervención médica de urgencia en las últimas horas, en el marco de un cuadro de angina de pecho. Durante el procedimiento, los profesionales le colocaron un stent para restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria.

La intervención se realizó en el Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín. Desde el entorno del exmandatario señalaron que la operación se desarrolló sin complicaciones y que su estado general es bueno.

En declaraciones a Página 12, su esposa y exsenadora, Hilda Duhalde, confirmó que la evolución fue positiva. “Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, aseguró, al llevar tranquilidad sobre la salud del exjefe de Estado.

Según se explicó, la angina de pecho es un síntoma que se manifiesta cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno, generalmente a raíz de un estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias. En estos casos, la colocación de un stent es una práctica habitual, ya que permite mantener abierta la arteria afectada mediante una malla metálica.

Desde el círculo cercano a Duhalde se mostraron reservados respecto de mayores precisiones sobre el diagnóstico, aunque remarcaron que el procedimiento fue exitoso y que el exmandatario se encontraba estable y en proceso de recuperación.