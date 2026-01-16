WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El hombre falleció de manera repentina mientras se encontraba de viaje por vacaciones en Brasil junto a su familia. Tras una campaña solidaria para afrontar los costos, trasladarán su cuerpo al país.

Un entrerriano falleció en Brasil. Un taxista de la capital entrerriana, Jonathan Jacob de 46 años, perdió la vida de manera repentina mientras se encontraba de viaje en el país vecino junto a su familia. El trágico episodio ocurrió a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana.

De acuerdo con lo que se pudo saber, Jacob comenzó a descomponerse durante el trayecto, lo que obligó a interrumpir el viaje y solicitar asistencia médica de urgencia. Ante el delicado cuadro de salud, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital de la localidad fronteriza.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, falleció minutos después de haber ingresado al centro de salud. La causa del deceso fue un ataque cardíaco, según indicaron.

Traslado

Tras el fallecimiento, los familiares debieron afrontar una situación compleja vinculada a los elevados costos que implica el traslado del cuerpo desde Brasil hacia Argentina. Frente a esta realidad, recurrieron a la solidaridad de la comunidad para poder reunir los fondos necesarios y concretar la repatriación.

La respuesta fue inmediata. Vecinos, compañeros de trabajo y personas que conocían a Jonathan colaboraron de distintas maneras, permitiendo avanzar con los trámites y el operativo correspondiente. En ese marco, la familia expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido en medio del dolor.

Al respecto, familiares del fallecido confirmaron que ya se había iniciado el operativo para trasladar el cuerpo a Paraná en horas de la mañana y, según precisaron, se realizaría a bordo de una ambulancia sanitaria. Fuente: APFDigital