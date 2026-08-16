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Guillermo Michel dice estar convencido de que “el peronismo va a ganar la elección el año que viene en el balotaje”.

La pregunta es sencilla: ¿en qué basa semejante convencimiento?

¿En las encuestas? ¿En el humor de la sociedad? ¿En la situación económica? ¿O en la memoria selectiva de una dirigencia que todavía parece no hacerse cargo del país que dejó?

Porque antes de hablar de volver al poder, el peronismo debería explicar qué hizo durante los años en que gobernó, por qué Argentina terminó con inflación, pobreza, déficit, endeudamiento, pérdida del poder adquisitivo y un Estado convertido en una maquinaria cada vez más costosa e ineficiente.

Y tampoco alcanza con cambiar de nombre, de sello o de dirigente. La sociedad sabe quiénes gobernaron durante décadas y también conoce los escándalos de corrupción que atravesaron al peronismo y al kirchnerismo.

Michel critica el presente, pero parece olvidar que quien pretende volver tiene que hacerse cargo de su propio pasado.

Y hay otra cuestión que merece ser discutida.

Guillermo Michel fue una figura central de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, justamente en el período en que funcionaba el controvertido sistema SIRA de autorizaciones de importación. Su nombre volvió a aparecer en las investigaciones periodísticas y judiciales sobre aquel esquema.

Michel sostiene que no tiene una causa pendiente en su contra y que las actuaciones anteriores terminaron en sobreseimientos. Al mismo tiempo, reclamó públicamente que la Justicia investigue “a fondo” el caso. Entonces que se investigue hasta el final y que sea la Justicia la que determine si hubo o no responsabilidades.

Porque cuando se pretende volver a gobernar un país, la transparencia no debería ser una consigna para los demás: debería empezar por casa.

Y mientras tanto, hay una realidad política que no parece coincidir demasiado con el entusiasmo de Michel.

El peronismo entrerriano todavía tiene enormes dificultades para caminar la provincia sin encontrarse con el rechazo, el cuestionamiento o la indiferencia de una sociedad que durante años padeció las consecuencias de sus gobiernos.

En las redes sociales, además, el panorama tampoco parece acompañar semejante seguridad electoral.

Por eso la pregunta no es si Guillermo Michel está convencido de que el peronismo puede ganar.

La verdadera pregunta es por qué cree que los argentinos están dispuestos a devolverle el poder a quienes todavía no demostraron haber entendido por qué lo perdieron.

Hablar de volver es fácil.

Lo difícil es explicar por qué deberían volver a confiar.

Y si de verdad creen que el peronismo está en condiciones de ganar un balotaje, quizás deberían empezar por algo mucho más elemental:

caminar la calle, escuchar a la gente y hacerse cargo del pasado.

Porque el poder no se hereda.

Se gana en las urnas. Y la sociedad tiene memoria.

Por Análisis Litoral

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