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La obra “49 variaciones de un mismo tono: 2014-1907” fue reconocida en el Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca”. Karen Spahn fue una de las tres artistas premiadas entre 24 finalistas seleccionados de más de 1.200 postulaciones de todo el país.

La artista representó a Entre Ríos en el certamen organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, junto con la Fundación María Calderón de la Barca. Su obra integra la exposición que reúne a los 24 artistas finalistas en el Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento, en Buenos Aires.

En el marco de la premiación, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, destacó el “carácter profundamente federal” del certamen y señaló que el premio reúne “24 miradas actuales y diferentes sobre la Argentina”. También puso en valor el trabajo del Fondo Nacional de las Artes como una herramienta para acompañar a los artistas, promover la creación y generar nuevas oportunidades.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recibió en nombre de la artista el reconocimiento correspondiente al Premio Revelación Federal, acompañando la participación entrerriana en el certamen.

“Este reconocimiento pone en valor la trayectoria y el trabajo que Karen viene desarrollando. Que su obra haya sido seleccionada para representar a Entre Ríos y además distinguida en un certamen federal es un orgullo para la provincia y una oportunidad para seguir dando visibilidad a nuestros artistas”, destacó Mouliá.

El jurado estuvo integrado por Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes; Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del jurado; Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes; y Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente.