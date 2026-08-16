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Convocan a no usar este lunes las plataformas del empresario libertario. Denuncian el cobro de tasas de hasta el 1.300%.

A la par del crecimiento sostenido del endeudamiento familiar, que alcanza números inéditos, aumentan los cuestionamientos a las tasas de interés exorbitantes que cobra Mercado Pago en sus préstamos.

Frente a eso, la agrupación Libres del Sur convocó a un boicot contra las plataformas de Marcos Galperín. El llamado al que se plegaron en redes numerosos usuarios apunta a no usar Mercado Libre, Mercado Pago ni Mercado Crédito durante todo el lunes 17.

Bajo la consigna “Boicot al usurero Galperin”, en Libres del Sur acusan que Javier Milei habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, lo que hizo que Mercado Pago cobre hasta 1.300% anual.

Por esa razón, días atrás el ex legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó una denuncia frente a lo que definió como “un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”.

Los préstamos que otorga Mercado Pago, con menos condiciones que los bancos, se hace con un costo financiero efectivo que es 21 veces mayor a la que la misma empresa otorga en Brasil, donde la tasa es del 63,13% anual.

Uno de los principales cuestionamientos de la organización apunta directamente al argumento oficial de que las relaciones comerciales y financieras corresponden al ámbito privado.

“No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo”, dicen en Libres del Sur al apuntar contra el argumento del gobierno libertario que encorseta los niveles crecientes de deuda familiar a una cuestión del ámbito privado.

Así, en la organización advierten que, detrás del aumento del endeudamiento, hay “un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”.

Además de las tasas de interés siderales que cobra en sus préstamos la plataforma de Galperin, Mercado Pago también es blanco de criticas por las tasas de entre 4 y 8% que le cobra a los comerciantes en concepto de comisión en cada venta con tarjeta de crédito. Por eso, el diputado peronista Guillermo Michel impulsa un sistema de pagos estatal sin comisiones que replica el modelo Pix de Brasil.