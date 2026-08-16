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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ordenó el domingo al Pentágono que redujera los ejercicios militares conjuntos planeados con Corea del Sur , alegando que este país se negó a ayudar a desnuclearizar Irán y citando su buena relación con Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que los ejercicios militares programados para comenzar esta semana no solo son costosos, sino que “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” a Corea del Norte, país que, según él, “ha sido pacífico y respetuoso” durante su mandato en la Casa Blanca.

“Por lo tanto, y dado que ya es demasiado tarde para cancelar, he ordenado al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos”, escribió Trump. El presidente añadió que recientemente le pidió al presidente de Corea del Sur que se uniera a los esfuerzos de Estados Unidos para desnuclearizar Irán, “¡y me dijeron que no, gracias!”.

Esta decisión es el ejemplo más reciente de cómo el presidente parece tomar partido en contra de un aliado a favor de un líder al que administraciones anteriores han considerado un adversario. Trump y otros miembros de su administración también han criticado duramente a los aliados de la OTAN por la supuesta falta de apoyo a su guerra contra Irán, incluso mientras intentan hacer frente a una Rusia cada vez más agresiva en la región báltica.

Esto supone también un giro radical respecto a la visión que su administración ha tenido de Corea del Sur en los últimos meses.

En mayo, durante una reunión en el Pentágono, Hegseth elogió al antiguo aliado por su “compromiso de aumentar el gasto en defensa” y su “liderazgo al asumir la responsabilidad principal de la seguridad de la península coreana”.

“Esto demuestra un reparto de la carga entre alianzas que todos los socios de Estados Unidos harían bien en imitar”, añadió el secretario de Defensa.

Lo que dice el ejército estadounidense sobre los ejercicios conjuntos.

Los ejercicios, que duraron 11 días y en los que participaron 18.000 soldados surcoreanos, fueron diseñados para reforzar la preparación ante las amenazas de Corea del Norte.

El ejército estadounidense ha declarado que los ejercicios Ulchi Freedom Shield , realizados durante el verano , refuerzan “el papel de la alianza como pilar fundamental para la paz y la seguridad regionales” y reafirman “el compromiso inquebrantable entre Estados Unidos y la República de Corea para defender sus territorios”.

Según el ejército estadounidense, se esperaba que las fuerzas estadounidenses y surcoreanas practicaran operaciones conjuntas en escenarios complejos, incluyendo un ejercicio con fuego real para probar la precisión conjunta en el tiro y las maniobras, un cruce de un paso de montaña en condiciones de humedad y la distribución de equipo militar preposicionado.

El entrenamiento conjunto comenzará días después de que Corea del Norte reanudara las actividades de prueba de misiles balísticos prohibidas por la ONU.

La decisión de Trump fue duramente criticada por el senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de la Armada, quien afirmó en una publicación en redes sociales, apenas unas horas después de la del presidente, que “reducir el alcance de estos ejercicios conjuntos es una medida miope y un error”. A principios de este mes, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaron el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance procedente de Corea del Norte, en lo que constituyó la primera prueba de armas balísticas norcoreana desde finales de junio. El misil cayó en aguas cercanas a la costa este de Corea del Norte.

Corea del Norte amenaza con una fuerte respuesta.

Corea del Norte ha estado presionando con fuerza para ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que la diplomacia de alto riesgo entre Kim y Trump fracasó en 2019. Los expertos afirman que Kim probablemente cree que un arsenal de armas más grande aumentaría sus posibilidades de obtener más concesiones de Estados Unidos en futuras negociaciones.

Corea del Norte amenazó el viernes con tomar medidas severas no especificadas contra Estados Unidos y Corea del Sur, describiendo sus ejercicios militares como “un ensayo para una guerra agresiva” que están provocando una mayor inestabilidad en la región.

La advertencia era típica de la dura retórica que Corea del Norte suele emplear antes de los grandes ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Los expertos afirman que Corea del Norte ha utilizado con frecuencia los ejercicios de sus rivales como pretexto para intensificar las pruebas militares , ampliar su arsenal de armas y fomentar el apoyo público al hermético líder norcoreano.

Durante su primer mandato, Trump se reunió con el líder norcoreano en tres ocasiones para hablar sobre el programa nuclear del país, la última vez en 2019. Desde que regresó al cargo, Trump ha expresado interés en continuar esas conversaciones.

El anuncio de Trump se produjo un día después de que publicara una foto suya junto a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, escribiendo que los dos líderes se llevan muy bien “a pesar de la mirada poco amistosa que se aprecia en esta foto en particular”.

Esta no es la primera vez que Trump intenta poner fin a los ejercicios militares. Durante su primer mandato, también hizo un anuncio sorpresivo en el que calificaba las maniobras de “provocadoras”.

“Detendremos los ejercicios militares, lo que nos ahorrará una enorme cantidad de dinero, a menos que veamos que las futuras negociaciones no avanzan como deberían”, dijo Trump a los periodistas después de su reunión con Kim en Singapur en 2018.