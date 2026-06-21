Concordia presenta su propuesta de Turismo de Reuniones en Buenos Aires

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La ciudad de Concordia presentará en Buenos Aires su propuesta vinculada al turismo de reuniones a través del After Office «La magia de conectar: Descubrí Concordia como destino de reuniones», una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y el Buró de Eventos de Concordia.

La actividad se realizará el próximo 25 de junio a las 18 horas en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, ubicada en Suipacha 844 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunirá a organizadores de eventos, empresas, instituciones, operadores turísticos y referentes del sector en una jornada destinada a generar vínculos, intercambiar experiencias y conocer las oportunidades que ofrece Concordia para el desarrollo de congresos, convenciones, viajes de incentivo y encuentros profesionales.

Durante la presentación se compartirán las principales características de la ciudad, destacando su infraestructura, conectividad, capacidad hotelera y servicios especializados, junto con experiencias y casos que reflejan el crecimiento de este segmento en la región.

La propuesta incluirá además una degustación de sabores regionales y productos representativos de Entre Ríos, acompañada por una presentación musical en vivo, generando un espacio distendido para el intercambio entre los asistentes.

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción que Concordia desarrolla para fortalecer su posicionamiento en mercados estratégicos y continuar ampliando su presencia dentro de la industria de reuniones a nivel nacional.