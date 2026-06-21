De locos: Cabo Verde le empató a Uruguay, que quedó complicado

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La Celeste de Marcelo Bielsa igualó 2-2 con los africanos y complicó su futuro en la Copa del Mundo: se jugará su clasificación contra España.

Ay, Uruguay. Otro empate con gusto a muy poco. Si bien sigue con vida en el Mundial, deberá jugar ahora a todo o nada contra España (que aún no está clasificada) el próximo viernes. Una final anticipada. Porque, nuevamente, quedó en deuda al igualar ante el debutante Cabo Verde, que logró otro histórico punto. Venía de sorprender a los españoles y ahora le sacó un tremendo 2-2 a los de Marcelo Bielsa. Un grupo H que es bien seguido por Argentina, porque de acá saldrá su rival en 16avos y puede ser cualquiera. Incierta y dramática definición.

En líneas generales, Uruguay no jugó bien. A lo largo del primer tiempo, sin tanta urgencia, fue previsible a la hora de redondear sus ataques en los metros finales. Le costó encontrar los caminos, totalmente dependiente de Fede Valverde. Los puntos altos de su juego fueron los intentos esporádicos de Maxi Araújo y las luchas de Agustín Canobbio por la banda derecha. Rodrigo Bentancur participó poco en la creación y Valverde careció de un socio. Abusó de los centros y se topó con un rival que ofreció pocos espacios entre líneas con su 4-5-1 y disputó cada pelota como si fuera la última, a pesar de ceder la posesión. Para colmo, fue quien abrió el marcador gracias a un tiro libre lejano de Kevin Pina: gentileza de una barrera abierta de los rioplatenses y una reacción tardía del experimentado Muslera.

Todavía en el primer tiempo, en un nuevo y repetitivo envío al área, llegó el desahogo para la Celeste: desafortunado cabezazo del lateral Lopes Cabral, pelota al palo y un oportunista Araújo que la empujó para el 1-1. Y antes del cierre de esta etapa, otro centro al área de Manu Ugarte, la bajó Araújo y definió Canobbio para el segundo de los charrúas. Para lamento de los humildes africanos, que igualmente iban a tener su revancha.

A pesar de haber arrancado el segundo tiempo en ventaja, el equipo de Bielsa jamás tuvo el control del desarrollo. No fue inteligente. No manejó el balón con criterio, volvió a apurarse en la zona caliente. Así, dejó vivo a un Cabo Verde que se animó pasado el cuarto de hora: mal pase hacia atrás de Mathías Olivera, una apuradísima salida de Muslera fuera del área grande y una perfecta definición del recién ingresado Hélio Varela para anotar el segundo gol de su seleccionado en la Copa del Mundo.

Mala salida de Muslera y gol de Cabo Verde (AP).

Otro enorme empate ante un histórico, dos veces campeón del mundo. Impensado para propios y ajenos. Y hasta lo pudo haber ganado con alguna contra en un encuentro espectacular desde lo emotivo. Por su parte, Bielsa introdujo cambios, su conjunto apretó hasta cierto punto, pero no logró torcer el 2-2 final, con gusto a derrota.

El próximo viernes se definirá la suerte de todos en el grupo H. Uruguay saldrá a quemar naves contra España. Y los africanos, en un verdadero sueño, lucharán por su pasaje a 16avos de final contra los árabes.

Uruguay se la jugará en la última fecha (EFE).