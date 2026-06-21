Scaloni habló sobre la semana de Messi y fue mesurado antes de jugar con Austria: “Tratamos de ver por dónde va el Mundial, que está jodido”

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A horas de enfrentar al seleccionado europeo por la segunda fecha del Grupo J en busca de un triunfo que asegure la clasificación del campeón del mundo a la siguiente ronda, el entrenador brindó una conferencia de prensa en Dallas

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, brindó este domingo una conferencia de prensa en el estadio AT&T de Arlington, en Dallas, escenario del encuentro que la Albiceleste disputará este lunes ante Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

En el comienzo de la charla con los medios, el técnico fue consultado sobre la repercusión que tuvo dentro del plantel la falsa información que se viralizó en las últimas horas acerca de la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino que atraviesa una “situación de salud”, tal como lo informó la familia.

La respuesta de Scaloni fue breve y contundente. “¿Había que empezar con eso?”, respondió ante la consulta, antes de llevar tranquilidad sobre el estado de ánimo del equipo. “Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana”, agregó el seleccionador nacional.

Luego, sin profundizar sobre el tema, destacó el respaldo que recibió Messi dentro de la delegación. “Creemos firmemente que el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones, compartirlas. Eso es lo que todos sentimos. Él también lo siente. No prefiero agregar más sobre este tema”, señaló.

Ya enfocado en el rival de turno, expresó: “Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, es un equipo que presiona bien y juega vertical, es duro, no hay partidos fáciles, la fase de grupos siempre ha sido difícil”

Luego amplió su reflexión sobre el desarrollo de los partidos: “Cuando enfrente hay un equipo que está jugando mejor, hay que saber replegarse y defender. No siempre es posible imponer las condiciones. En esos momentos el equipo tiene que estar preparado, porque de lo contrario el partido se vuelve muy difícil. No siempre se puede dominar a través de la posesión, pero sí encontrar la manera de cambiar la historia del resultado”.

En esa línea, el técnico remarcó que una de las tendencias más marcadas del Mundial 2026 es la igualdad de fuerzas entre los seleccionados. “Lo que estamos viendo es que no existen los encuentros sencillos. La Copa del Mundo está siendo muy complicada y las estadísticas no están reflejando con precisión lo que sucede en la cancha”, analizó.

Además, se mostró crítico con el sistema de pausas para hidratación implementado durante el torneo. “Lo de dividir el partido en cuatro tiempos parece algo irreal. El juego se corta demasiado. En el entretiempo apenas tenemos tres minutos para hablar con los jugadores. Todo esto se ha hecho para generar más tiempo”, señaló.

Por último, Scaloni destacó que la selección logró sostener la base que la llevó al título en Qatar 2022 y resaltó las nuevas variantes que se incorporaron al plantel. “Mantenemos la esencia de aquel equipo. Se sumó Thiago Almada, que nos aporta características similares a las que nos daba Ángel Correa. Además, contamos con futbolistas capaces de cambiar un partido desde el banco y darle más verticalidad al equipo, como Giuliano Simeone o Nico Paz”, afirmó.