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Recibimos en nuestra redacción la siguiente información, difundida por la Agrupación “Convicción Peronista” – Beto Bahl Conducción, Concordia, y la reproducimos a continuación:

Hoy estuvimos en la sede de PAMI Concordia, acompañando a la Mesa de Jubilados y Pensionados Plaza 25 de Mayo Concordia, pioneros en la lucha y defensa de nuestros adultos mayores, porque creemos que nuestros adultos mayores no pueden quedar solos frente a una situación que afecta directamente su atención sanitaria.

El pedido es y fue claro y concreto:

15.000 afiliados de PAMI de nuestra ciudad no son un número. Son personas.

Pedimos que se garantice una atención digna, humanizada y de calidad, que se informe con claridad cómo se resolverán las internaciones y que se proteja la capacidad de nuestros hospitales públicos para que esta situación no termine recayendo sobre un sistema que ya tiene enormes demandas.

También reclamamos que las autoridades gestionen y den respuestas.

Al PAMI: soluciones concretas y previsibilidad para nuestros mayores.

Al Gobierno provincial: recursos y capacidad para nuestros hospitales.

Al intendente #Azcué: que defienda a los concordienses y levante la voz ante quien corresponda.

No fuimos a buscar una foto.

Fuimos a plantear una preocupación real.

Porque detrás de cada afiliado hay una historia, una familia y una vida entera de trabajo.Y queremos dejar algo muy claro: Nuestros viejos no son descartables.

La salud no puede ser solamente una cuestión de números, costos o estadísticas.

Hay una persona detrás de cada número. Y esa persona merece ser cuidada.

Desde Agrupacion “Conviccion Peronista” BETO BAHL Conducción Concordia vamos a seguir acompañando este reclamo hasta obtener respuestas.

Porque cuando se trata de la dignidad de nuestros mayores, no se mira para otro lado.

@destacar,#ConvicciónPeronista#PAMIConcordia#15MilAfiliados#AdultosMayores#Concordia#Salud#NuestrosViejosNoSonDescartables#JusticiaSocial#EstadoPresente

NOTA DE LA REDACCIÓN

Un justo reclamo no necesita una bandera política.

Desde Análisis Litoral consideramos que la preocupación por la atención de los jubilados y pensionados de PAMI es legítima y merece respuestas. Nuestros adultos mayores deben estar por encima de cualquier disputa partidaria.

Dicho esto, también creemos necesario señalar algo que, en estos tiempos de redes sociales, la sociedad ya sabe distinguir perfectamente: cuándo existe un reclamo genuino y cuándo una situación sensible puede ser utilizada con una segunda intención política.

Las agrupaciones políticas y sindicales tienen derecho a reclamar, participar y acompañar a los ciudadanos. Lo que no resulta saludable es aprovechar maliciosamente una problemática que afecta a miles de personas para convertirla en una herramienta de posicionamiento partidario.

En este caso, la propia identificación de la agrupación que realiza el reclamo deja en claro que estamos frente a una expresión política. Y eso no invalida el reclamo, pero sí obliga a diferenciar el problema real de la utilización que pueda hacerse del mismo.

Porque una cosa es defender a los jubilados y otra es utilizar a los jubilados para defender una posición política.

El reclamo debe ser escuchado.

Las autoridades deben dar respuestas.

Pero no permitamos que la legítima preocupación de nuestros mayores termine empañada por intereses partidarios o sindicales.

Los jubilados necesitan soluciones. No necesitan que nadie se apropie políticamente de sus problemas.

ANÁLISIS LITORAL | Nota de la Redacción