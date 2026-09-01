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La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este martes la 12ª Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. Entre otras iniciativas, el cuerpo sancionó el proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, aprobado en general por unanimidad. En la votación de los Títulos I y III, los bloques Más para Entre Ríos y Hacemos Futuro no acompañaron.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la sesión, que contó con la presencia de 15 legisladores y quórum reglamentario. La bandera nacional fue izada por Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) y la de Entre Ríos por su par Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

Seguidamente, los senadores aprobaron el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día, en la que se acordó el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Sanción al proyecto de Consorcios Camineros

Los senadores trataron el proyecto de ley de autoría de los diputados Calleros, Arrecous, Vitor (m.c.) y Loggio (m.c.), y del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros (expedientes N° 15.070, 27.070, 25.904 y 24.890 unificados). La iniciativa fue acompañada en general por unanimidad, mientras que en la votación en particular el bloque Más para Entre Ríos y el unibloque Hacer Futuro no acompañaron los títulos I (uno) y III (tres).

El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) fundamentó el acompañamiento de su bloque al proyecto. Remarcó que la iniciativa contaba con media sanción de Diputados, aprobada por unanimidad, y explicó que, si bien el Senado incorporó y analizó otras propuestas —entre ellas, la del senador Rafael Cavagna—, se resolvió avanzar con el proyecto con media sanción de Diputados. En ese marco, Benedetti destacó que los consorcios camineros constituyen una herramienta de participación público-privada que ya funciona en distintos puntos de la provincia, aunque con “dificultades” derivadas del marco normativo vigente. Señaló que el proyecto busca “flexibilizar los requisitos” para su constitución y reducir las trabas “burocráticas”. A su vez, cuestionó las “demoras” vinculadas a los procedimientos de la Ley de Obras Públicas, razón por la que expresó: “Hace que sea muy difícil atender la urgencia sin los recursos adecuados”.

Por otro lado, Benedetti aclaró que no se trata de una herramienta para “obras grandes” y sostuvo: “No es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”. Finalmente, vinculó la iniciativa con el desarrollo de la ruralidad y el acceso a servicios esenciales: “Es un reclamo muy sentido de todos los vecinos”, afirmó, al destacar la importancia de los caminos para garantizar el traslado y el acceso a la salud y la educación.

A su turno, el senador Juan Diego Conti adelantó el acompañamiento del bloque Más para Entre Ríos al proyecto en general, al considerar que responde a una demanda de productores y familias de las zonas rurales, que “necesitan caminos transitables” para la producción y para acceder a servicios esenciales. “Esa demanda es totalmente legítima, la escuchamos y trabajamos en base a ella”, sostuvo. Sin embargo, planteó reparos a algunos artículos, especialmente por la falta de precisiones sobre el rol futuro del personal de la Dirección Provincial de Vialidad. “Son quienes conocen cada tramo, cada productor, y tienen asentamiento a lo largo y ancho de la provincia. Ese conocimiento no se improvisa”, afirmó. Remarcó, además, que una ley sobre los caminos provinciales “no puede dejar de interesar a quienes lo sostienen todos los días, ni abrir la puerta a que el Estado pierda el control sobre su propio recurso”.

El senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) cuestionó que el Senado avanzara sobre el texto con media sanción de Diputados sin incorporar los aportes construidos durante el trabajo en las tres comisiones que analizaron la iniciativa. Señaló que el proyecto amplía las facultades de los consorcios a la construcción de obras y tramos de la red secundaria y los exceptúa de la Ley de Obras Públicas. “Los consorcios no deben, no tienen y no pueden ser el atajo legal”, afirmó. También defendió mayores controles sobre los recursos públicos y una delimitación clara entre las funciones de los consorcios y las de Vialidad: “El consorcio tiene que ser complementario al Estado, jamás un sustituto”.

Modificación a la Ley de Municipios

En la sesión también se dio tratamiento al proyecto de ley de autoría del senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), por el que se modifica el inciso b del artículo 192 de la Ley Nº 10.027, “Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos” (Expediente N° 15.715).

Al respecto, el senador Vergara destacó la necesidad de actualizar la normativa frente a la “situación que atraviesan” las cajas municipales de jubilaciones y pensiones. Indicó que la mayoría presenta situaciones deficitarias y que la iniciativa responde también a planteos realizados por distintos intendentes. En ese marco, vinculó la propuesta con el principio de autonomía municipal establecido por la Constitución provincial: “cada municipio pueda legislar y disponer, entre otras cosas, los porcentajes de aportes y contribuciones que pueda estar fijando para sus empleados y sus funcionarios”.

Luego los senadores votaron el proyecto que fue aprobado por mayoría y remitido a Diputados en revisión.

Otros proyectos

Los senadores aprobaron 17 proyectos de declaración (expedientes N° 15.773, 15.774, 15.777, 15.778, 15.779, 15.780, 15.781, 15.782, 15.783, 15.784, 15.786, 15.787, 15.788, 15.789, 15.790, 34.327 y 34.328) y un proyecto de comunicación (expediente N° 15.785). Asimismo, ingresaron dos proyectos de pedido de informe (expedientes N° 15.772 y 34.335).

Finalmente, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) solicitó el tratamiento en la próxima sesión del expediente N° 26.785, sobre transparencia y ética pública, con o sin despacho de comisión.