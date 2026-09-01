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Las proyecciones sobre El Niño hacen que se encienda el alerta por lo que estaría a punto de ocurrir. ¿Qué advierten los meteorólogos?

Los pronósticos sobre El Niño mantienen al mundo atento por lo que podría ocurrir en los próximos meses, Ahora, acaba de trascender un dato sobre este fenómeno que enciende el alerta y que aumenta las probabilidades de que sea histórico. También se empieza a escuchar a hablar de La Niña.

Lo último sobre el fenómeno El Niño

Siguen surgiendo nuevos detalles sobre El Niño y la preocupación aumenta por las posibilidades de que este año se trate de un evento sin igual.

Ahora, el meteorólogo del Washington Post, Ben Noll, ha advertido que el fenómeno El Niño podría estar cerca de aumentar de intensidad, lo cual ya se temía y diferentes organismos venían advirtiendo.

“El Niño está a punto de cambiar a una marcha superior“, escribió Noll en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La señal de que El Niño está próximo a ser más poderoso está en la temperatura de la superficie del mar proyectada para los próximos meses.

Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales en las zonas tropicales del Pacífico central y oriental se calientan de manera significativa; más de lo normal.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, para que se formen las condiciones de El Niño, la temperatura mensual de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental (región Niño3.4) debe aumentar 0,5 °C por encima de lo normal, manteniéndose durante al menos cinco periodos consecutivos de tres meses.

Entonces, qué es lo que se anticipa sobre El Niño.

Un océano más cálido aumenta el riesgo de fenómenos extremos.

Imagen: muhammad.abdullah en Magnific

El pronóstico sobre El Niño que paralizó a todos

El meteorólogo ha dado a conocer un dato que sugiere que El Niño de este año está tomando unas características únicas y que su intensidad podría acelerarse próximamente.

“A principios de octubre de 2026, la guía semanal del ECMWF muestra que las temperaturas del mar se dispararán hasta un notable 5,64 °C por encima de la media en el Pacífico oriental (Niño 1+2) y 3,55 °C en el Pacífico central (Niño 3.4)”, indicó el experto.

Y advirtió: “Ambos serían récords de todos los tiempos”.

Para tener una idea, la NASA indica en su sitio web que, en 2023-2024, las temperaturas de la superficie del mar aumentaron aproximadamente 2.0 grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit) por encima del promedio.

Durante los eventos de El Niño mucho más intensos de 1997-98 y 2015-16, las temperaturas de la superficie del mar aumentaron más de 2.5 grados Celsius (4.5 grados Fahrenheit) por encima del promedio, agrega.

Otro dato no menor es que, tal como apunta The New York Times, para que se considere un Super El Niño, las temperaturas deben subir 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) por encima del promedio.

Por lo que, según lo proyectado, este El Niño superaría con creces los fuertes El Niño anteriores.

Fenómeno El Niño, observado por la NASA.

Imagen: Observatorio Terrestre de la NASA/Lauren Dauphin

Se empieza a hablar de La Niña

Asimismo, también se está empezando a hablar de La Niña.

“Se predice que El Niño se convertirá en el más fuerte jamás observado en septiembre, iniciando un período de seis meses a intensidad récord con un pico de +4.15°C. Eso según la nueva actualización del modelo CanSIPS, que también sugiere que La Niña es posible durante la segunda mitad de 2027“, detalló Ben Noll en otra publicación.

Se conoce como La Niña a un patrón que describe el enfriamiento inusual de las aguas superficiales de la región. Es lo contrario a El Niño que, actualmente, se está intensificando.