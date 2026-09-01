 G Agreganos a Google
RADAR LITORAL ● EN VIVO
💵 Blue -- | Oficial -- | MEP -- | CCL -- | Tarjeta -- | 📊 Riesgo País -- | 🌤 Concordia --° | 🌤 Paraná --° | 🌤 Corrientes --° | 🌤 Posadas --°
Actualizando...

Siniestro vial en zona de Presidente Illia: despiste y vuelco de automóvil

por
Caompartir la informacion

Personal de Comisaría Séptima intervino en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Presidente Illia y Cortada 62.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un automóvil Ford Ka circulaba por Presidente Illia en sentido este-oeste cuando, según manifestó su conductora, un camión le habría cerrado el paso, circunstancia por la cual perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando.

La conductora, una joven de 20 años, manifestó que llevaba colocado el cinturón de seguridad y no sufrió lesiones, negándose a recibir asistencia médica.

Posteriormente, la misma solicitó la presencia de la grúa del seguro para el traslado del vehículo.

Se realizaron las actuaciones de rigor.