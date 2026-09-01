Conocé las principales opciones que ofrecen los bancos para solicitar este monto, los requisitos y las condiciones de cada línea de crédito.
Quiénes acceden a los préstamos personales de $30.000.000 y cuáles son las tasas de interés
Los préstamos personales se mantienen entre las alternativas más utilizadas por quienes necesitan acceder a una suma de dinero sin tener que justificar un destino específico. Además, varias entidades permiten realizar todo el trámite de manera online y ofrecen la posibilidad de devolver el dinero en cuotas fijas.
En agosto de 2026, Banco Galicia, Banco Nación y BBVA cuentan con líneas que permiten solicitar $30.000.000, aunque las condiciones, los requisitos y las tasas varían según cada entidad y el perfil del cliente.
El dinero puede utilizarse para diferentes objetivos, como refacciones en el hogar, gastos imprevistos, adquisición de bienes o proyectos personales. En muchos casos, la solicitud puede gestionarse directamente desde la aplicación o el home banking.
Préstamo personal de Banco Galicia: cuánto presta, cuáles son los plazos y qué requisitos tiene
Banco Galicia ofrece préstamos personales de libre destino por montos que van desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000. El plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses.
Características principales
- Monto mínimo: $1.000.
- Monto máximo: $30.400.000.
- Plazos: entre 6 y 72 meses.
- Sistema de amortización francés.
- Acreditación inmediata en la cuenta del cliente.
- Primer vencimiento a los 45 días.
- Sin costos de otorgamiento.
Cuáles son las tasas según el tipo de cliente
Las tasas aplicadas por Galicia dependen del segmento al que pertenece cada usuario.
Clientes Éminent
- TNA: desde 39% hasta 79%.
Clientes Plus / Gold
- TNA: desde 57% hasta 99%.
Clientes Move
- TNA: desde 87% hasta 142%.
El banco señala que la tasa definitiva se comunica al momento de realizar la operación y queda condicionada a la evaluación crediticia correspondiente.
Préstamo personal del Banco Nación: cómo solicitarlo y qué tasas ofrece
Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales en pesos y de libre destino, con cuotas fijas. Una de sus alternativas permite solicitar hasta $50.000.000, por lo que es posible pedir $30.000.000.
Además, el crédito puede renovarse una vez que el cliente haya cancelado al menos el 10% de las cuotas, siempre que mantenga un buen comportamiento de pago. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria.
Quiénes pueden solicitarlo
- Personas que tengan una actividad laboral y capacidad legal para contratar.
- Personas que no superen la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
- Jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes fuera del Banco Nación.
- Beneficiarios de pensiones vitalicias de guerra.
Principales condiciones
- Monto máximo: $50.000.000.
- Moneda: pesos.
- Destino: libre.
- Plazo: hasta 72 cuotas.
- Sistema de amortización francés.
- Débito automático de las cuotas.
- La cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos.
Tasas vigentes durante agosto
Clientes con paquete “Cuenta Nación”
- TNA: 74%.
- TEA: 105,05%.
- CFT (TNA): 104,26%.
- CFT (TEA): 171,76%.
Clientes sin paquete “Cuenta Nación”
- TNA: 91%.
- TEA: 140,40%.
- CFT (TNA): 110,11%.
- CFT (TEA): 186,76%.
Cómo pedir el crédito
- Ingresar al home banking o a la aplicación del Banco Nación.
- Seleccionar la opción de préstamos personales.
- Elegir el monto y el plazo de devolución.
- Revisar las condiciones y la tasa disponible.
- Confirmar la solicitud para que el banco realice la evaluación crediticia.
Leé también: Quiénes acceden a los préstamos personales de $40.000.000 para jubilados y qué tasas de interés tienen en agosto
Préstamo personal de BBVA: quiénes pueden solicitar $30.000.000
BBVA también dispone de préstamos personales de hasta $40.000.000, por lo que permite solicitar una suma de $30.000.000. El financiamiento puede extenderse hasta 60 meses y la gestión se realiza de manera digital.
Requisitos
- Ser jubilado o pensionado.
- Cobrar los haberes en BBVA.
- Tener entre 18 y 74 años.
- Contar con ingresos mínimos de $308.200.
- Cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.
Condiciones del préstamo
- Monto mínimo: $10.000.
- Monto máximo: $40.000.000.
- Plazo: entre 6 y 60 meses.
- Tasa fija.
- Sistema de amortización francés.
- La cuota no puede superar el 30% de los ingresos.
- Sin gastos de otorgamiento.
Tasas de interés
- TNA: 129%.
- TEA: 240,51%.
- CFTEA: 323%.