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Conocé las principales opciones que ofrecen los bancos para solicitar este monto, los requisitos y las condiciones de cada línea de crédito.

Quiénes acceden a los préstamos personales de $30.000.000 y cuáles son las tasas de interés

Los préstamos personales se mantienen entre las alternativas más utilizadas por quienes necesitan acceder a una suma de dinero sin tener que justificar un destino específico. Además, varias entidades permiten realizar todo el trámite de manera online y ofrecen la posibilidad de devolver el dinero en cuotas fijas.

En agosto de 2026, Banco Galicia, Banco Nación y BBVA cuentan con líneas que permiten solicitar $30.000.000, aunque las condiciones, los requisitos y las tasas varían según cada entidad y el perfil del cliente.

El dinero puede utilizarse para diferentes objetivos, como refacciones en el hogar, gastos imprevistos, adquisición de bienes o proyectos personales. En muchos casos, la solicitud puede gestionarse directamente desde la aplicación o el home banking.

Préstamo personal de Banco Galicia: cuánto presta, cuáles son los plazos y qué requisitos tiene

Banco Galicia ofrece préstamos personales de libre destino por montos que van desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000. El plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses.

Características principales

Monto mínimo: $1.000.

Monto máximo: $30.400.000.

Plazos: entre 6 y 72 meses.

Sistema de amortización francés.

Acreditación inmediata en la cuenta del cliente.

Primer vencimiento a los 45 días.

Sin costos de otorgamiento.

Cuáles son las tasas según el tipo de cliente

Las tasas aplicadas por Galicia dependen del segmento al que pertenece cada usuario.

Clientes Éminent

TNA: desde 39% hasta 79%.

Clientes Plus / Gold

TNA: desde 57% hasta 99%.

Clientes Move

TNA: desde 87% hasta 142%.

De esta manera es el préstamo personal del Banco Galicia (Foto: Galicia).

El banco señala que la tasa definitiva se comunica al momento de realizar la operación y queda condicionada a la evaluación crediticia correspondiente.

Préstamo personal del Banco Nación: cómo solicitarlo y qué tasas ofrece

Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales en pesos y de libre destino, con cuotas fijas. Una de sus alternativas permite solicitar hasta $50.000.000, por lo que es posible pedir $30.000.000.

Además, el crédito puede renovarse una vez que el cliente haya cancelado al menos el 10% de las cuotas, siempre que mantenga un buen comportamiento de pago. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria.

Quiénes pueden solicitarlo

Personas que tengan una actividad laboral y capacidad legal para contratar.

Personas que no superen la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.

Jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes fuera del Banco Nación.

Beneficiarios de pensiones vitalicias de guerra.

Principales condiciones

Monto máximo: $50.000.000.

Moneda: pesos.

Destino: libre.

Plazo: hasta 72 cuotas.

Sistema de amortización francés.

Débito automático de las cuotas.

La cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos.

Así es el préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).

Tasas vigentes durante agosto

Clientes con paquete “Cuenta Nación”

TNA: 74%.

TEA: 105,05%.

CFT (TNA): 104,26%.

CFT (TEA): 171,76%.

Clientes sin paquete “Cuenta Nación”

TNA: 91%.

TEA: 140,40%.

CFT (TNA): 110,11%.

CFT (TEA): 186,76%.

Cómo pedir el crédito

Ingresar al home banking o a la aplicación del Banco Nación. Seleccionar la opción de préstamos personales. Elegir el monto y el plazo de devolución. Revisar las condiciones y la tasa disponible. Confirmar la solicitud para que el banco realice la evaluación crediticia.

Leé también: Quiénes acceden a los préstamos personales de $40.000.000 para jubilados y qué tasas de interés tienen en agosto

Préstamo personal de BBVA: quiénes pueden solicitar $30.000.000

BBVA también dispone de préstamos personales de hasta $40.000.000, por lo que permite solicitar una suma de $30.000.000. El financiamiento puede extenderse hasta 60 meses y la gestión se realiza de manera digital.

Requisitos

Ser jubilado o pensionado.

Cobrar los haberes en BBVA.

Tener entre 18 y 74 años.

Contar con ingresos mínimos de $308.200.

Cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.

Condiciones del préstamo

Monto mínimo: $10.000.

Monto máximo: $40.000.000.

Plazo: entre 6 y 60 meses.

Tasa fija.

Sistema de amortización francés.

La cuota no puede superar el 30% de los ingresos.

Sin gastos de otorgamiento.

Así es este préstamo (Foto: BBVA).

Tasas de interés