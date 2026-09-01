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Quiénes acceden a los préstamos personales de $30.000.000 y cuáles son las tasas de interés

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Conocé las principales opciones que ofrecen los bancos para solicitar este monto, los requisitos y las condiciones de cada línea de crédito.

Quiénes acceden a los préstamos personales de $30.000.000 y cuáles son las tasas de interés 

Los préstamos personales se mantienen entre las alternativas más utilizadas por quienes necesitan acceder a una suma de dinero sin tener que justificar un destino específico. Además, varias entidades permiten realizar todo el trámite de manera online y ofrecen la posibilidad de devolver el dinero en cuotas fijas.

En agosto de 2026, Banco GaliciaBanco Nación y BBVA cuentan con líneas que permiten solicitar $30.000.000, aunque las condiciones, los requisitos y las tasas varían según cada entidad y el perfil del cliente.

El dinero puede utilizarse para diferentes objetivos, como refacciones en el hogar, gastos imprevistos, adquisición de bienes o proyectos personales. En muchos casos, la solicitud puede gestionarse directamente desde la aplicación o el home banking.

Préstamo personal de Banco Galicia: cuánto presta, cuáles son los plazos y qué requisitos tiene

Banco Galicia ofrece préstamos personales de libre destino por montos que van desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000. El plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses.

Características principales

  • Monto mínimo: $1.000.
  • Monto máximo: $30.400.000.
  • Plazos: entre 6 y 72 meses.
  • Sistema de amortización francés.
  • Acreditación inmediata en la cuenta del cliente.
  • Primer vencimiento a los 45 días.
  • Sin costos de otorgamiento.

Cuáles son las tasas según el tipo de cliente

Las tasas aplicadas por Galicia dependen del segmento al que pertenece cada usuario.

Clientes Éminent

  • TNA: desde 39% hasta 79%.

Clientes Plus / Gold

  • TNA: desde 57% hasta 99%.

Clientes Move

  • TNA: desde 87% hasta 142%.
De esta manera es el préstamo personal del Banco Galicia (Foto: Galicia).
De esta manera es el préstamo personal del Banco Galicia (Foto: Galicia).

El banco señala que la tasa definitiva se comunica al momento de realizar la operación y queda condicionada a la evaluación crediticia correspondiente.

Préstamo personal del Banco Nación: cómo solicitarlo y qué tasas ofrece

Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales en pesos y de libre destino, con cuotas fijas. Una de sus alternativas permite solicitar hasta $50.000.000, por lo que es posible pedir $30.000.000.

Además, el crédito puede renovarse una vez que el cliente haya cancelado al menos el 10% de las cuotas, siempre que mantenga un buen comportamiento de pago. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria.

Quiénes pueden solicitarlo

  • Personas que tengan una actividad laboral y capacidad legal para contratar.
  • Personas que no superen la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
  • Jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes fuera del Banco Nación.
  • Beneficiarios de pensiones vitalicias de guerra.

Principales condiciones

  • Monto máximo: $50.000.000.
  • Moneda: pesos.
  • Destino: libre.
  • Plazo: hasta 72 cuotas.
  • Sistema de amortización francés.
  • Débito automático de las cuotas.
  • La cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos.
Así es el préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).
Así es el préstamo del Banco Nación (Foto: BNA).

Tasas vigentes durante agosto

Clientes con paquete “Cuenta Nación”

  • TNA: 74%.
  • TEA: 105,05%.
  • CFT (TNA): 104,26%.
  • CFT (TEA): 171,76%.

Clientes sin paquete “Cuenta Nación”

  • TNA: 91%.
  • TEA: 140,40%.
  • CFT (TNA): 110,11%.
  • CFT (TEA): 186,76%.

Cómo pedir el crédito

  1. Ingresar al home banking o a la aplicación del Banco Nación.
  2. Seleccionar la opción de préstamos personales.
  3. Elegir el monto y el plazo de devolución.
  4. Revisar las condiciones y la tasa disponible.
  5. Confirmar la solicitud para que el banco realice la evaluación crediticia.

Leé también: Quiénes acceden a los préstamos personales de $40.000.000 para jubilados y qué tasas de interés tienen en agosto

Préstamo personal de BBVA: quiénes pueden solicitar $30.000.000

BBVA también dispone de préstamos personales de hasta $40.000.000, por lo que permite solicitar una suma de $30.000.000. El financiamiento puede extenderse hasta 60 meses y la gestión se realiza de manera digital.

Requisitos

  • Ser jubilado o pensionado.
  • Cobrar los haberes en BBVA.
  • Tener entre 18 y 74 años.
  • Contar con ingresos mínimos de $308.200.
  • Cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.

Condiciones del préstamo

  • Monto mínimo: $10.000.
  • Monto máximo: $40.000.000.
  • Plazo: entre 6 y 60 meses.
  • Tasa fija.
  • Sistema de amortización francés.
  • La cuota no puede superar el 30% de los ingresos.
  • Sin gastos de otorgamiento.
Así es este préstamo (Foto: BBVA).
Así es este préstamo (Foto: BBVA).

Tasas de interés

  • TNA: 129%.
  • TEA: 240,51%.
  • CFTEA: 323%.