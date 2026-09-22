BOMBAZO POLÍTICO EN CONCORDIA: ¿BORDET–PONZINIBBIO, EL “HUMO BLANCO” QUE YA CIRCULA PARA 2027?

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En medio de los frenéticos cabildeos del peronismo entrerriano, y sobre todo del PJ de Concordia, un nombre empezó a instalarse con fuerza: Gustavo Bordet como cabeza de fórmula municipal y Leticia Ponzinibbio como compañera. No hay anuncio oficial. Pero la versión ya circula en la interna y obliga a releer todo el reacomodamiento en marcha.

En política hay candidaturas que se anuncian cuando están cerradas y otras que nacen mucho antes, como rumor entre dirigentes, militantes y operadores. La versión Bordet–Ponzinibbio pertenece, por ahora, a esa segunda categoría, pero con una diferencia: no aparece como un trascendido aislado, sino justo cuando buena parte del peronismo concordiense busca una fórmula que permita cerrar una interna que todavía no terminó de cicatrizar. Si el rumor se confirma, habrá que volver a mirar todo lo que pasó en las últimas semanas.

El tablero empezó a moverse con Ángel Giano y Armando Gay. Dos protagonistas de la durísima interna por la candidatura a intendente en 2023 —definida por apenas 12 votos después del recuento— se mostraron juntos y plantearon públicamente la necesidad de superar diferencias. La foto no fue un detalle menor, fue un mensaje. Y no se quedaron en la foto: este lunes 21 de septiembre convocaron a una actividad conjunta para analizar las cuentas municipales y las perspectivas de Concordia hacia 2027. Mientras se habla de unidad, se construye posicionamiento. En paralelo, empezó a instalarse otro nombre: Gustavo Bordet.

Ahí aparece el verdadero bombazo. La versión que circula en sectores del peronismo sostiene que Bordet podría volver a disputar la Intendencia de Concordia y que Leticia Ponzinibbio sería su compañera de fórmula. No existe confirmación oficial, pero el dato merece ser seguido porque no sería un candidato más: sería el regreso al territorio de quien fue dos veces intendente de Concordia y dos veces gobernador de Entre Ríos, con un antecedente que el peronismo conoce bien, el de Jorge Pedro Busti —fallecido en diciembre de 2021— intendente entre 1983 y 1987 y nuevamente entre 1991 y 1995. Una eventual candidatura de Bordet, por lo tanto, no sería inédita. La pregunta es si está pensando en repetir esa lógica de regreso al municipio.

Y acá aparece Cresto. La versión Bordet–Ponzinibbio obliga a preguntar dónde queda parado Enrique Cresto, que no está mirando desde la tribuna. Junto a Guillermo Michel viene desplegando una construcción de clara dimensión provincial que quedó expuesta en la reciente reunión del Peronismo Federal en Federal, con intendentes, legisladores y dirigentes del PJ entrerriano. Aparece entonces la gran incógnita que recorre todos los despachos: ¿Cresto intendente o Cresto gobernador? Son dos caminos que cambian por completo el tablero. Una candidatura para volver al municipio profundizaría la disputa local, en un contexto donde la militancia aún le factura la histórica derrota de 2023, aunque no haya sido el único responsable. Una eventual candidatura a gobernador, en cambio, necesita una Concordia ordenada y una estructura provincial mucho más amplia. Y es ahí donde la fórmula Bordet–Ponzinibbio adquiere otra lectura: dentro del peronismo se interpreta que podría ser una jugada de ordenamiento, donde Bordet aportaría volumen político y conocimiento territorial, Ponzinibbio funcionaría como pieza de articulación entre ambos espacios, Cresto y Michel concentrarían energías en la construcción provincial y Giano y Gay conservarían sus respectivos espacios conseguidos por su cercanía con Bordet. Una fórmula, en definitiva, para absorber distintas sensibilidades. Por ahora, demasiadas coincidencias para que el rumor pase inadvertido, aunque una cosa es que una fórmula circule y otra muy distinta es que esté cerrada.

Hay además otro dato que circula con fuerza y que habría cambiado la estrategia. Según versiones de dirigentes del espacio, Bordet habría recibido recientemente una encuesta de una consultora que lo acompañó desde sus primeras postulaciones, medición de la que no conocemos ficha técnica ni números desagregados —por lo que no corresponde presentarla como resultado comprobado— pero que mostraría un escenario competitivo frente al actual intendente Francisco Azcué. Si esa medición existe, podría explicar la necesidad de poner sobre la mesa un nombre de peso como el de Bordet. La comparación con Busti vuelve a aparecer, no para anticipar un resultado, sino para entender la lógica del movimiento.

Queda, sin embargo, una pregunta todavía más incómoda: si Bordet–Ponzinibbio emerge como acuerdo de los principales sectores, ¿qué pasa con la militancia? El peronismo de Concordia habla de unidad, pero no resolvió cómo se va a definir la candidatura. ¿Habrá interna, consenso, encuesta, mesa de dirigentes o simplemente se construirá una fórmula y después se convocará al resto a acompañarla? Ahí la palabra “unidad” puede adquirir dos significados opuestos: acuerdo amplio o imposición de una mesa chica donde algunos negocian y el resto acompaña, y en un partido con la historia interna del PJ concordiense esa diferencia no es menor. La foto de Giano y Gay también merece una segunda lectura: ellos mismos aclararon que mantienen construcciones diferentes, pero buscan superar diferencias hacia 2027. Puede ser un gesto genuino o la primera etapa de una negociación más amplia donde, si aparece Bordet–Ponzinibbio, todos los demás espacios deberán redefinir su lugar. Porque el peronismo no solo está buscando candidato, está intentando reconstruir un mecanismo de poder después de haber perdido la Municipalidad en 2023.

Bordet tiene, además, otro frente abierto que no puede ser ignorado. Su defensa intentó apartar al fiscal José Arias de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, pero el 26 de agosto el juez de Garantías Edwin Bastián rechazó la recusación. La defensa apeló y el 16 de septiembre el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, confirmó el rechazo y ratificó la continuidad de Arias. Esto no implica una condena ni una definición sobre responsabilidad penal, es una cuestión procesal y la investigación continúa, rige como siempre la presunción de inocencia, pero políticamente es un dato que cualquier eventual candidatura deberá tener en cuenta porque si Bordet vuelve a la boleta, la causa también formará parte del escenario.

Quizás entonces el problema ya no sea solo saber si existe una fórmula Bordet–Ponzinibbio, sino qué negociación política hay detrás. Si Bordet vuelve a Concordia, ¿qué hará Cresto? Si Cresto apuesta por la Gobernación, ¿qué lugar tendrá Concordia en esa construcción? Si Giano y Gay acuerdan respaldar una fórmula de consenso, ¿qué lugar ocuparán? Si Michel pretende construir una alternativa provincial, ¿cómo encaja Concordia? Y, sobre todo, ¿quién va a decidir? ¿La militancia, los afiliados, una encuesta, una interna, los intendentes o una mesa chica?

Por ahora, Bordet–Ponzinibbio no es una fórmula oficial, pero tampoco parece prudente tratarla como un simple rumor de pasillo. Aparece en un momento de fuerte movimiento interno, cuando Giano y Gay intentan reconstruir puentes, cuando Cresto y Michel profundizan su armado provincial y cuando Bordet vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Por eso merece ser seguido. Si se confirma, habrá que leerlo no solo como una candidatura, sino como la expresión de un acuerdo mucho más grande, y si no se confirma también dejará una señal importante: quiénes están negociando, quiénes están siendo medidos y quiénes todavía tienen capacidad para poner nombres sobre la mesa.

En Concordia, el peronismo busca nuevamente una fórmula para recuperar la Municipalidad y la pregunta es si esa fórmula saldrá de las urnas internas, de una encuesta o de una mesa de negociación. Mientras tanto, el humo blanco ya empezó a verse. ¿Es el humo de un acuerdo cerrado o simplemente el humo que algunos necesitan instalar para empezar a cerrar el acuerdo?

Colaboración: Mariano D. Guerrero