Morosidad récord: las deudas de casi 900.000 personas ya pasaron a manos de las agencias de cobranza

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El incumplimiento de pagos de más de un año creció un 60% interanual. Cuáles fueron las provincias dónde más aumentó la morosidad el último año, y cómo se transformó el mapa nacional, atravesado por el endeudamiento.

El deterioro en la capacidad de pago sigue pasando factura a los hogares. Durante julio, más de 880.000 deudores vieron sus compromisos financieros derivadas a las agencias de cobro, un universo que no para de crecer desde mediados de 2025 ante la creciente imposibilidad de saldar las deudas en término.

Los datos surgen del informe de septiembre del Instituto Argentina Grande (IAG) en base al BCRA. Según el instituto, esta tendencia que crece desde noviembre de 2024, implica que estas entidades de cobranza compran deudas difíciles de cobrar a entidades bancarias a precio de remate, y después salen a exigirle la plata directamente a la gente que tiene esas deudas.

Un reducido grupo de 11 entidades, que abarca desde fideicomisos hasta estudios de cobranza, maneja el 15% de los deudores en mora y el 9,6% de las líneas irregulares, aunque sus compromisos representan apenas el 3,6% del volumen financiero total adeudado.

Evolución de deudores en casas de cobranza.

Cabe precisar que estas agencias de cobranza compran deudas por una fracción de su valor real, por eso, suelen apelar a la presión y al hostigamiento (penado por ley) para forzar el cobro y rentabilizar la operación. Eso puede tener varias maneras, tales cómo llamadas telefónicas a familiares o pareja, embargo de sueldos, entre otras presiones que realizan estas empresas.

El detalle

Durante el último año, según el IAG, la cantidad de deudores sin atrasos sufrió una contracción de 887.010 personas, en paralelo a una caída en la cifra de quienes registraban demoras de hasta seis meses. Por el contrario, la morosidad estructural se disparó: los deudores con atrasos de entre seis meses y un año se incrementaron en 536.899, mientras que el segmento más crítico, aquellos que acumulan más de un año de incumplimiento, creció en 1.298.950 personas.

En términos porcentuales, el segmento que acumula más de un año de atraso experimentó un alza del 60% interanual, mientras que la franja correspondiente a compromisos impagos de entre seis meses y un año registró una expansión del 63% en el mismo período.

Por otra parte, el Instituto Argentina Grande subrayó un dato clave sobre la atomización del compromiso financiero: la mitad de los deudores calificados como “irrecuperables” adeuda un monto total acumulado de $77.900 o menos al consolidar el conjunto de sus obligaciones.

La cantidad de deudores sin atrasos sufrió una contracción de 887.010 personas, en paralelo a una caída en la cifra de quienes registraban demoras de hasta seis meses.

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Los jóvenes son los que muestran más dificultad para repagar sus deudas

La morosidad también muestra disparidades significativas al ser analizada por rangos etarios. En el mes de julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años registraba al menos un compromiso en situación de mora, cifra que descendía al 31,73% en el segmento de 30 a 44 años y se ubicaba en un 23,05% entre aquellas personas de 45 a 59 años.

La proporción de incobrabilidad continúa su tendencia descendente a medida que avanza la franja etaria, contrayéndose al 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y alcanzando su punto mínimo con un 14,47% en el segmento de adultos mayores de 75 años o más.

Aunque los adultos mayores mantienen menores tasas de mora relativas, el informe revela un salto generalizado en los incumplimientos durante el último año, con subas superiores al 40% en casi todos los segmentos de edad y picos cercanos al 47% entre los más jóvenes y los adultos de edad media.

Las regiones con más mora del país: Cuyo y el Norte del país

Según el IAG, las provincias más golpeadas en julio de 2026 fueron La Rioja (26,0%), Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

Según el IAG, las provincias más golpeadas en julio de 2026 fueron La Rioja (26,0%), Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

Este mapa se condice, en buena parte, con el mapa de pérdida de empleo privado registrado, que en términos relativos impactó más en el norte del país. En la comparación interanual sorprende el crecimiento exponencial del color rojo, en sentido de aumento de la morosidad, a lo largo y ancho del país. En gran parte de la Argentina, el año transcurrido entre julio de 2025 y julio de 2026 fue sinónimo de mayor endeudamiento familiar.

Sin embargo, el deterioro crediticio se manifiesta incluso en aquellas escasas jurisdicciones que lograron sostener la creación de puestos de trabajo. El caso más paradigmático es Neuquén: pese al dinamismo del empleo, la tasa de morosidad alcanzó el 15,8%, registrando un salto de 8,8 puntos porcentuales en el transcurso del último año.