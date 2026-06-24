EL ABOGADO GIAMPAOLO ASUMIÓ LA DEFENSA DEL MAQUINISTA QUE ARROLLÓ VARIOS AUTOS EN CONCORDIA

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En una escueta nota ante periodistas de cableinformacion, el abogado defensor de CFesar Rodríguez, el Dr. mariano Giampaolo explicó que: «las lesiones que presenta en el cuerpo Rodríguez acaban de ser constatadas por la policía. Vale recordar que Rodríguez es maquinista conductor en una empresa privada. «Sobre la libertad de nuestro defendido, vamos a hacer mucho hincapié en una nota, los vamos a fundar en un escrito, eso es lo que vamos a hacer», remató el abogados.

HABRÍA SUFRIDO UN BROTE PSICÓTICO

Además el letrado informó que: «Rodríguez aparentemente sufrió un brote psicótico, viene bajo una presión de tener que trabajar durante 12 horas díarias y eso es perjudicial ´para cualquier ser humano», completó el letrado.