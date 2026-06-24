En Primera Persona. Incendio en “el paraíso”: las vacaciones de una familia cordobesa se hicieron ceniza en Bayahíbe

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El hotel Vivas Wyndham, en República Dominicana, ardió. Miles de personas se encontraban en el lugar, y una turista francesa falleció. Una familia de Córdoba denuncia falta de protocolo, el robo de sus pertenencias y falta de respuestas para poder regresar al país. Qué pasa el día después de la catástrofe.

El 19 de junio de 2026 el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en República Dominicana, sufrió un importante incendio que arrasó con gran parte del predio de más de 25 mil metros cuadrados construidos. Mientras las llamas avanzaban sobre el complejo, una familia cordobesa disfrutaba de sus vacaciones en el denominado “paraíso todo incluido”.

Alfonsina Prados se encontraba junto a cinco integrantes de su familia y una pequeña de un año, hija de su hermana. Alrededor de las 11 del fatídico viernes pasado, varios integrantes se encontraban en la pileta. “Lo primero que sentimos fue olor a quemado”, comentó la joven.

El complejo se caracteriza por sus construcciones con techos de paja. El lobby, los bares, los restaurantes y los tradicionales bungalows comparten ese diseño, que terminó siendo uno de los principales combustibles del fuego.

Hotel Vivas Wyndham de Bayahíbe, República Dominicana. (La Voz.)

Aunque el hotel se promociona como un destino de “diversión sin límites”, la familia Prados denunció que, al momento del incendio, no hubo alarmas ni indicaciones claras que permitieran una evacuación segura.

“Sálvese quien pueda”

“Con cada minuto que pasaba se veía más humo, hasta que apareció una llama enorme y vimos cómo todo empezaba a prenderse fuego”, recordó Alfonsina sobre aquella mañana. “Empezamos a correr. La gente corría desesperada, parecía una película de terror”, lamentó.

Incendio en el hotel Vivas Wyndham de Bayahíbe, República Dominicana. (La Voz.)

En medio de la huida, no todos los integrantes de su familia estaban juntos. “Mi hermano se había ido a la cabaña. Lo llamaba y no me contestaba. Cuando finalmente logro comunicarme con él, le digo: ‘Salí ya de la habitación’. Al salir, se dio cuenta de que el techo se estaba prendiendo fuego. Esos segundos en los que no sabía si mi hermano estaba con vida fueron terribles”, relató.

Según los reportes oficiales, en el hotel Vivas Wyndham había alrededor de 1700 personas al momento del incendio. El siniestro se cobró la vida de una turista francesa por inhalación de humo. “Quiero aclarar que la gente que se salvó fue porque la salvaron los mismos huéspedes”, sostuvo la joven.

Una mujer, según relató Alfonsina, pateó la puerta de una habitación para sacar a una nena de cinco años que estaba encerrada porque los padres estaban en la playa.

“Nadie nos evacuó. Algunos de los trabajadores nos decían que vayamos a la playa, pero la gente estaba distribuida en distintas zonas, no fue ordenado ni planificado”, denunció la mujer.

“Llegaron dos bomberos en una camioneta que se quedó encajada en la entrada. Era un caos. En un momento veo a mi hermano empujando el móvil de los bomberos para que pudiera llegar hasta el incendio. Recién varias horas después apareció un equipo más preparado y, mucho más tarde, cuando ya estaba casi todo quemado, llegaron los helicópteros hidrantes”, explicó la mujer, sobre la caótica situación.

Incendio en el hotel Vivas Wyndham de Bayahíbe, República Dominicana. (La Voz.)

El incendio ocurrió durante la mañana. Alfonsina y su familia recién fueron reubicados en otro hotel unas 12 horas después. “Este no tiene techo de paja, al menos estamos más tranquilos”, contó la joven, lejos de poder seguir disfrutando sus vacaciones como habían planeado.

Ante las dudas sobre cómo se originó el incendio, Alfonsina aseguró que siempre hay una versión distinta. La que más se repite, dijo, es la de una chispa proveniente de una máquina de soldar en el lobby del hotel.

La denuncia de robo

Por la hora en que sucedió el incendio, muchos de los huéspedes ya no estaban en las habitaciones, por lo que la gran mayoría perdió todo lo que llevó al viaje. “Nosotros lo único que teníamos en ese momento eran los celulares y el coche de la bebé”, explicó.

Aunque el incendio destruyó gran parte del complejo, algunas habitaciones no resultaron afectadas. Entre ellas, la de la hermana de Alfonsina y su pareja. Sin embargo, la familia denunció que la administración del hotel no les permite ingresar. “Nos dicen que por órdenes de las autoridades no podemos entrar, pero vimos videos de trabajadores ahí adentro”, aseveró.

Lo más alarmante, remarcó, fueron las notificaciones que recibieron horas después: “A mi cuñado le llegó el aviso de compra con su tarjeta de crédito, que estaba en la habitación, de U$S 5 mil. El banco lo bloqueó, pero esto claramente es un robo”, denunció.

Los argentinos que se encontraban en el hotel se organizaron para acompañarse en esta catástrofe. Alfonsina explicó que otra de las damnificadas rastreó su computadora y advirtió que se encontraba afuera del establecimiento.

Incendio en el hotel Vivas Wyndham de Bayahíbe, República Dominicana. (La Voz.)

La odisea de regresar a casa

Sin pasaportes ni documentación, y con escasa asistencia por parte del hotel, los argentinos intentan ahora resolver cómo regresar al país. “Llenamos formularios y listas, pero no nos notificaron de nada. Algunos viajaron hasta Santo Domingo, a 150 km, para realizar el pasaporte. El hotel cobra U$S 200 por persona para hacer el trámite y no se hace cargo de ningún gasto”, condenó.

Además, hay una complicación extra: “Nadie nos da garantías de que podamos pasar por Panamá. Nuestro vuelo tiene una escala en ese país y no sabemos si vamos a ser recibidos con nuestra condición migratoria”, explicó.

Alfonsina Prados junto a su familia. (La Voz.)

Aunque la situación está lejos de resolverse, la familia decidió dejar de concurrir al hotel para realizar reclamos. “Ya hicimos las denuncias correspondientes y seguramente consultaremos con un abogado. Mucha gente planea demandar al hotel”, reveló y concluyó: “No quiero que nadie venga a este hotel por la manera en que manejaron un problema como este y por los robos que sufrimos”.