Terremoto de 7,0 de magnitud sacude a Venezuela: se alcanzó a sentir a cientos de kilómetros en Bogotá

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De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo que se presentó en Venezuela fue de 7,5 y el epicentro fue en la costa del país, cerca de Caracas.

“Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7,0, profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela“, indicaron.

El SGC también informó que el sismo registró una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, una condición que suele facilitar que estos eventos sean percibidos en amplias zonas, según factores como su magnitud y las características geológicas de cada territorio.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los puntos de referencia más cercanos al epicentro fueron Maracay, a 73 kilómetros; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros de distancia, todas ubicadas en Venezuela.

Entretanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguró que el sismo ocurrido este 24 de junio frente a las costas de Venezuela no genera riesgo de tsunami para el litoral Caribe colombiano.

La entidad precisó que esta evaluación se realizó con base en la información proporcionada por la Dirección General Marítima (Dimar).

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,1 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/rsUmZCXTxS — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento del temblor. Numerosos videos difundidos en redes sociales muestran lámparas, muebles y distintas estructuras sacudiéndose, mientras ciudadanos intentaban evacuar viviendas, oficinas y centros comerciales.