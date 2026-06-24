Encontraron a una modelo colombiana muerta en una valija y un extranjero quedó bajo sospecha

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Una modelo colombiana fue encontrada muerta dentro de una valija en Bogotá, Colombia. La Justicia analiza las últimas personas que la vieron.

Una modelo de 36 años proveniente de Colombia, identificada como Natalia Villalba Angarita, fue encontrada muerta dentro de una valija en un departamento de alquiler temporario del norte de Bogotá el pasado 22 de junio.

Ahora, la investigación apunta a reconstruir sus últimos movimientos, mientras surgen nuevas pistas sobre las personas que estuvieron con ella antes de su muerte.

X: @aqmoncaleanowtr

Cómo fue el crimen

El cuerpo de Villalba fue encontrado dentro de una valija gris ubicada en la ducha de un departamento del barrio Chicó Norte. Según los investigadores, había sido dejada con una pequeña abertura bajo una canilla abierta, una maniobra que habría deteriorado posibles pruebas biológicas y dificultado la determinación de la causa de muerte.

La valija en la que encontraron el cuerpo de la modelo en Colombia.

X: @aqmoncaleanowtr

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de varias personas al inmueble durante las semanas previas. Entre ellas, aparece un ciudadano británico que entró al departamento el 17 de junio y se retiró al día siguiente. Las imágenes también lo muestran trasladando sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, un detalle que quedó bajo análisis de los investigadores.

Según los registros del edificio, la mujer se alojaba en el departamento desde el 3 de junio bajo la modalidad de alquiler temporario y tenía previsto abandonar el lugar el 21 de junio. Durante ese período, las autoridades detectaron el ingreso de al menos 15 personas al inmueble, una información que ahora es clave para reconstruir las horas previas al crimen.

Otro elemento que llamó la atención fue el hallazgo de dos pasaportes de la víctima con variaciones en su identidad. A partir de ese dato, los investigadores comenzaron a revisar sus movimientos migratorios y confirmaron viajes recientes a Río de Janeiro y Madrid. La información será cruzada con los desplazamientos de las personas que estuvieron en contacto con ella durante los últimos días.

Los pasaportes de la modelo que recuperaron las autoridades luego de su muerte.

X: @PasaenBogota

Quién descubrió el cuerpo de la modelo colombiana

El hallazgo ocurrió el 22 de junio, cuando una empleada de limpieza ingresó al departamento 702 tras no obtener respuesta de los ocupantes. Al llegar al baño, encontró la valija abierta dentro de la ducha y dio aviso inmediato a las autoridades.

La madre de la modelo aseguró que había perdido contacto con su hija varios días antes del hallazgo y reveló que su teléfono celular nunca fue encontrado en el lugar. Además, indicó que las llamadas y mensajes dejaron de tener respuesta desde días antes de que se descubriera el cuerpo.

Por el momento no hay personas imputadas, aunque al menos dos individuos permanecen bajo observación. La salida de Colombia del ciudadano británico poco después de los hechos incluso abrió la posibilidad de una cooperación internacional para localizarlo y tomarle declaración.

El caso generó una fuerte conmoción en Bogotá y reavivó el recuerdo de otro crimen que impactó al país en 2023: el asesinato de Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo también fue encontrado dentro de una valija. Mientras tanto, los peritajes y el análisis de las cámaras de seguridad continúan siendo las principales herramientas para intentar esclarecer qué ocurrió con Natalia Villalba.