El Gobierno provincial acompaña a trabajadores de Granja Tres Arroyos y sus familias

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El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha, junto a organizaciones sindicales, un dispositivo especial de asistencia destinado a los trabajadores de Granja Tres Arroyos afectados por el conflicto laboral que atraviesa la empresa.

La medida facilita la presentación de solicitudes para acceder a aportes económicos excepcionales de contingencia y a una tarifa energética diferenciada. El abordaje hecho por el Gobierno provincial se ejecuta a través de Secretaría General y los ministerio de Gobierno y Trabajo y Desarrollo Humano, junto a los sindicatos de la Industria de la Carne, de Industrias de la Alimentación (STIA) y el de Molineros.

Las gestiones se desarrollan este miércoles 24 y jueves 25 de junio en Concepción del Uruguay, con atención en las sedes del Sindicato de la Carne y del STIA. El Sindicato de Molineros participa de la convocatoria y acompaña a quienes representa. Equipos técnicos y sociales orientan a los trabajadores y los asisten en la presentación de la documentación necesaria para iniciar ambos trámites.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, estuvo presente en la apertura de las jornadas. “Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estamos acompañando a los trabajadores y a sus familias frente a las consecuencias de este conflicto”, señaló. Explicó además que, si bien la Secretaría de Trabajo mantiene su intervención en el plano laboral, participa junto a otros organismos en la activación de estos mecanismos de contingencia para brindar una respuesta concreta ante la situación.

“Los aportes económicos excepcionales y la tarifa energética diferenciada son medidas destinadas a aliviar la situación de las familias afectadas en esta instancia”, agregó Camoirano, quien destacó la colaboración de los tres sindicatos, cuya participación permite acercar estas gestiones directamente a los trabajadores.