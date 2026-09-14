Autovía: “Me pasé más de 15 años dando malas noticias sobre siniestros y hoy se han reducido más del 30%”, dijo Bradanini

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El vocero de Autovía del Mercosur destacó en el programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia el impacto que, según afirmó, están teniendo las obras de recuperación de la Ruta Nacional 14. “Hoy comunicar obras, hitos y certificaciones” es una realidad diferente, sostuvo. También habló de los más de 20 frentes de obra activos y del avance de la puesta en valor de la autovía.

“Me pasé más de 15 años dando malas noticias sobre siniestros, comunicar accidentes, comunicar crisis, y hoy comunicar obras, comunicar hitos, comunicar certificaciones”. La definición pertenece a Mariano Bradabini, vocero oficial de Autovía del Mercosur, quien visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión y realizó un balance de los primeros meses de la nueva concesión de la Ruta Nacional 14.

Durante la entrevista, Bradabini aseguró que los siniestros viales en el corredor se redujeron más del 30%, y vinculó esa mejora con los trabajos que se vienen realizando sobre la traza, la recuperación de sectores deteriorados y las intervenciones en materia de seguridad vial.

La afirmación fue realizada al referirse a los cambios que observa desde que Autovía del Mercosur comenzó a operar el corredor, el pasado 7 de enero.

“Es un lugar muy transitado y tiene siniestros, porque las rutas tienen siniestros, lamentablemente así”, señaló, aunque inmediatamente destacó que la disminución registrada constituye uno de los datos más importantes de esta nueva etapa.

Más de 20 frentes de obra sobre la Ruta 14

Bradabini destacó que actualmente existen más de 20 frentes de obra trabajando simultáneamente en distintos puntos de la autovía.

Según explicó, la empresa encontró al asumir una infraestructura con importantes niveles de deterioro, producto de años en los que no se realizaron las tareas de mantenimiento necesarias.

En ese sentido, diferenció el mantenimiento habitual de las obras de recuperación que actualmente se ejecutan.

“Cuando no se mantiene una junta de hormigón, el asfalto explota y el hormigón explota y se desintegra”, explicó, al describir uno de los procesos que generaron sectores críticos sobre la ruta.

“No es el bacheo de antes”

Uno de los puntos destacados durante la entrevista, fue la metodología utilizada para reparar la carpeta asfáltica.

Bradabini pidió “sacar de la memoria colectiva el bacheo” tradicional, al explicar que las intervenciones actuales requieren una preparación previa del terreno y la reconstrucción de sectores completos.

“Uno tiene un bacheo como los de antes, que iban con una latita de brea y tapaban un pocito. Acá se hace un trabajo de construcción”, explicó.

Las reparaciones pueden abarcar tramos de 20, 30 o 50 metros, donde se demuele el sector deteriorado, se prepara la base y posteriormente se realiza una nueva carpeta asfáltica.

La decisión, según sostuvo, apunta a garantizar mayor durabilidad.

“La empresa tiene 20 años de concesión. Si en el primer año no hacés un trabajo a conciencia, a los dos años vas a tener que volver a hacer un montón de cosas”, argumentó.

Por ese motivo, aseguró que se eligió un sistema que “no es el más barato, pero sí el más duradero”.

El sector Gualeguaychú, una intervención de mayor magnitud

Entre los trabajos más importantes mencionó el sector de la Ruta 14 comprendido aproximadamente entre los kilómetros 66 y 80, en Gualeguaychú.

En ese tramo, explicó, no se trata simplemente de reparar baches sino de realizar un reasfaltado, debido al nivel de deterioro que presentaba la calzada.

Bradabini señaló que se trata de una ruta que había sido inaugurada en 2015 y que posteriormente atravesó dificultades vinculadas al mantenimiento y a la situación de la obra durante su período de garantía.

La zona norte también concentra trabajos

El vocero de la concesionaria remarcó que las intervenciones no se concentran únicamente en el sur del corredor.

Mencionó particularmente sectores entre Federación y Concordia, donde durante los últimos años se habían registrado importantes deterioros, y destacó los trabajos realizados en el sector conocido como Tangá, además de las tareas que continúan en Santa Amelia.

También señaló la existencia de sectores críticos entre Cuatro Bocas y Paso de los Libres, y en la zona de Ubajay, donde las condiciones de circulación durante la noche y bajo lluvia habían generado dificultades.

Una autovía que cambia su imagen

Otro de los aspectos mencionados por Bradabini fue la recuperación de la señalización y la iluminación.

La puesta en valor contempla trabajos sobre banquinas, guardarraíles, cartelería, pintura e iluminación, además de la reparación de la calzada.

Según explicó, en distintos sectores ya puede observarse una autovía completamente iluminada, mientras que también se están recuperando instalaciones y tableros que habían sufrido vandalismo.

La pintura de la calzada, aclaró, debe coordinarse con el cronograma de obras para evitar que una intervención posterior obligue a volver a realizar el trabajo.

El aumento del peaje está vinculado a la puesta en valor

En otro tramo de la entrevista, Bradabini explicó el motivo del reciente incremento de las tarifas.

Aclaró que el aumento que corresponde a los sectores que ya cumplieron los parámetros de puesta en valor no está relacionado con la inflación, sino con la tarifa de oferta presentada por la empresa durante la licitación.

“Ellos hicieron una tarifa oferta con la cual ganaron y con la cual, en el momento que pongan en valor, iban a llegar a esa tarifa”, explicó.

El vocero señaló que la certificación de los trabajos por parte de Vialidad permite avanzar hacia esa tarifa.

Telepase y la nueva modalidad de cobro

Bradabini también destacó el cambio en el sistema de peajes y recomendó especialmente la utilización del Telepase, que permite abonar aproximadamente la mitad de la tarifa correspondiente al pago manual electrónico.

Explicó que el sistema permite atravesar las estaciones sin detenerse y que actualmente tiene alcance nacional.

Para quienes no cuentan con Telepase, las estaciones disponen de sistemas de pago electrónico mediante QR, tarjetas con chip o tecnología NFC, mientras que ya no se maneja dinero en efectivo.

Finalmente, reconoció que la implementación del nuevo sistema generó reclamos y demoras en la atención de algunas consultas, aunque aseguró que se trabaja para resolverlas.

De comunicar accidentes a comunicar obras

La frase que Bradabini dejó durante la entrevista sintetizó el balance que la empresa busca mostrar sobre esta nueva etapa de la Ruta Nacional 14.

Después de más de 15 años comunicando accidentes y situaciones críticas sobre uno de los corredores viales más importantes del país, aseguró que hoy puede hablar de obras, certificaciones y avances en seguridad vial.

Y puso como principal indicador la reducción que, según los registros mencionados durante la entrevista, supera el 30% en los siniestros, en un corredor que diariamente es transitado por miles de vehículos y que continúa atravesando un amplio proceso de recuperación.

Fuente: Programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas