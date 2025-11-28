Este sábado se conmemora, expertos destacan que Corrientes lidera los proyectos de recuperación del felino más emblemático del país. A nivel nacional quedan sólo unos 200 ejemplares y la especie sigue “en peligro crítico de extinción”.

El avance más contundente en la recuperación del yaguareté en Argentina se registra en Corrientes, donde el felino estuvo extinto durante siete décadas. Ese vacío terminó de revertirse en 2021, cuando comenzó el proyecto de reintroducción en los Esteros del Iberá. De 200 ejemplares en todo el país, 40 de ellos habitan en libertad en el Iberá.

Honrar a la especie

Sebastián Navajas- Fundación Rewilding

!En Corrientes, el yaguareté llevaba 70 años desaparecido totalmente y tras el proyecto de introducción de la especie, que se inició en 2021, más de 40 ejemplares viven hoy en libertad en los esteros del Iberá”, destacó Sebastián Di Martino, director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina.

Los resultados sorprendieron incluso a sus impulsores ya que en apenas tres años, el Iberá pasó de no tener un solo ejemplar a consolidarse como una de las cuatro poblaciones reproductivas del país. Para Di Martino, “hay mucho para celebrar” en este Día Internacional del Yaguareté.

Lo cierto es que, Corrientes no es la única provincia del Nordeste donde el felino más grande de América está recuperándose. En Chaco, hay un avance importante, actualmente habitan una decena de ejemplares en el monte chaqueño.

“En la provincia del Chaco, una decena de yaguaretés habitan el monte de El Impenetrable, donde se hizo un trabajo de suplementación, porque había ejemplares de yaguareté, pero no había hembras. Hacía mucho tiempo que no había población reproductiva, liberamos hembras y ya visualizamos a una de ellas con su cría”, explicó el especialista.

Ambos procesos, la reintroducción en Iberá y suplementación en El Impenetrable, demostraron que la especie puede recuperarse si existen condiciones adecuadas, protección efectiva y apoyo comunitario.

Una especie al borde del abismo

A pesar de estos logros regionales, la situación del yaguareté en el país sigue siendo alarmante. “La situación del yaguareté en la Argentina es crítica”, advirtió Di Martino. El felino está “categorizado como: ‘en peligro crítico de extinción” y “se estima que no más de 200 ejemplares viven en distintas zonas del norte del país”.

La población más numerosa se encuentra en Misiones, compartiendo territorio con Brasil. “Se cree que hay entre 80 y 90 yaguaretés en el norte de la selva misionera y es la población más grande en país”, detalló.

