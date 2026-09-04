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La condena contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri a ocho años de prisión quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara por inadmisible el recurso extraordinario presentado por su defensa.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná la detención de Urribarri, además de la de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, condenado a seis años y seis meses, y su cuñado Juan Pablo Aguilera, con una pena de seis años y seis meses.

Urribarri fue condenado en abril de 2022 por su participación en distintas maniobras investigadas en el denominado megajuicio, que reunió cinco grandes causas vinculadas con el manejo de fondos y contrataciones del Estado provincial.

Entre los hechos analizados estuvieron el direccionamiento de publicidad oficial hacia empresas vinculadas a Aguilera, contrataciones consideradas irregulares, gastos relacionados con el denominado “Sueño Entrerriano” —el proyecto presidencial de Urribarri— y la instalación de un parador en Mar del Plata.

Megajuicio Fundamento Condena by Entre Ríos Ahora

Una de las principales pruebas fue un disco rígido encontrado durante un allanamiento en 2016, al que la Fiscalía denominó “la caja negra” de la corrupción. Allí se encontraron archivos, correos electrónicos y otros registros que, según el tribunal, permitieron reconstruir parte de las maniobras investigadas.

El fallo también sostuvo que las empresas TEP SRL y Next SRL estaban vinculadas a Aguilera y que existía un esquema de direccionamiento de la publicidad estatal. La Justicia consideró probado que Urribarri y Báez intervinieron en contrataciones que beneficiaron a ese entramado empresarial.

La condena de Urribarri incluye ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000.

Ahora, con el rechazo de la Corte al recurso extraordinario, el escenario cambia sustancialmente: la discusión sobre la condena queda cerrada en esa instancia y Fiscalía reclama que el exgobernador sea detenido.

Un final judicial para una etapa política

Urribarri llegó a ocupar durante dos períodos la Gobernación de Entre Ríos y llegó a proyectarse como posible candidato presidencial del peronismo. El llamado “Sueño Entrerriano”, según la sentencia, involucró recursos públicos utilizados para posicionar su figura a nivel nacional.

Ahora, el dirigente que alguna vez buscó llegar a la Casa Rosada enfrenta el capítulo más duro de su carrera política: la posibilidad concreta de regresar a prisión para cumplir una condena de ocho años.