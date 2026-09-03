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La Cooperativa presentó su Plan de Contingencia Eléctrica ante la posible intensidad del fenómeno

Concordia — 3 de septiembre de 2026.

En el marco del Foro Informativo y Presentación del Plan de Contingencia Eléctrica ante el Fenómeno de El Niño, realizado este jueves en el edificio central de Concordia Cooperativa, en Urquiza y 1° de Mayo, se brindó información sobre los posibles escenarios climáticos para la región y las medidas previstas para garantizar la seguridad de la población y reducir el impacto sobre el servicio eléctrico.

La presentación contó además con la participación de un especialista en ciencias meteorológicas y se desarrolló a partir de las advertencias formuladas por el Servicio Meteorológico Nacional, organismos internacionales de monitoreo atmosférico, el Instituto Nacional del Agua y autoridades provinciales respecto de la presencia y posible intensidad del fenómeno de El Niño.

¿QUÉ SE ESPERA?

De acuerdo con la información presentada, El Niño es un fenómeno climático global asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, particularmente en la zona próxima a las costas de Perú y Ecuador.

Los distintos modelos de pronóstico analizados plantean un escenario que podría presentar características de intensidad significativa, aunque todavía no es posible determinar con precisión cuál será la magnitud concreta del fenómeno ni su impacto final sobre Concordia.

Para el Litoral argentino, el escenario plantea una doble amenaza:

Precipitaciones superiores a los valores habituales , con mayores acumulados de lluvia.

, con mayores acumulados de lluvia. Crecidas de los ríos, producto, entre otros factores, del mayor aporte de agua proveniente de las cuencas ubicadas en Brasil.

En otras palabras: lluvias más abundantes y posibles crecidas de los ríos pueden actuar simultáneamente, incrementando la vulnerabilidad de determinadas zonas.

CONCORDIA, ENTRE LOS PUNTOS SENSIBLES

Durante la presentación se destacó que Concordia constituye uno de los puntos que requieren especial atención frente a este tipo de escenarios.

El impacto no necesariamente se limitaría a las zonas ribereñas. Un evento meteorológico de magnitud también puede generar fuertes vientos, abundantes precipitaciones y actividad eléctrica, con consecuencias directas sobre la infraestructura y las redes de distribución.

Como antecedente reciente se mencionó el temporal del 18 de julio, durante el cual aproximadamente el 90% de las averías registradas en el sistema eléctrico estuvieron relacionadas con la caída de ramas y árboles.

EL PLAN DE CONTINGENCIA ELÉCTRICA

Ante la imposibilidad de conocer con anticipación la magnitud exacta que podría alcanzar el fenómeno, la Cooperativa informó que viene trabajando sobre distintos escenarios y fortaleciendo su capacidad de respuesta.

Entre las acciones previstas y ya implementadas se encuentran:

Análisis del comportamiento del río e identificación de las zonas potencialmente afectadas.

Anticipación de posibles impactos sobre la red eléctrica.

Traslado de determinadas Subestaciones Eléctricas (SET) hacia terrenos más elevados.

hacia terrenos más elevados. Construcción de líneas a mayor altura en los cruces de los arroyos Yuquerí Grande y Yuquerí Chico .

. Fortalecimiento de los planes de acción y de la articulación con ENERSA, empresas de comunicaciones, fuerzas de seguridad, centros de salud, Planta de Agua Potable y Comité de Emergencia Local .

. Refuerzo del stock general de materiales destinados a atender una eventual emergencia.

Creación de stock de cercanía, con materiales estratégicamente distribuidos en distintos puntos de la ciudad para acelerar las reparaciones ante las fallas más frecuentes.



MEDIDORES: RETIRO PREVENTIVO ANTES DE QUE LLEGUE EL AGUA

Uno de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con el tratamiento de los medidores eléctricos en sectores que puedan resultar afectados por el avance del agua.

La Cooperativa explicó que, cuando las condiciones lo requieren, puede realizarse un retiro preventivo y planificado del medidor antes de la llegada del agua, con el objetivo de reducir los riesgos tanto para los vecinos como para las cuadrillas de trabajo.

El procedimiento contempla tres etapas:

1. Anticipación:

Se monitorean cotas, accesos y zonas de riesgo, estableciendo prioridades para cada intervención.

2. Desenergización segura:

Personal autorizado realiza el corte, verifica la ausencia de tensión y procede al retiro del medidor o a la desenergización de la línea.

3. Trazabilidad y resguardo:

El suministro y el equipo son identificados, se deja constancia de la intervención y el punto queda aislado hasta el momento de la posterior reconexión.

¿CUÁNTOS MEDIDORES SE RETIRARON EN INUNDACIONES ANTERIORES?

Según los registros presentados durante el foro, la mayor cantidad de medidores retirados preventivamente se produjo durante la inundación de 2015, cuando fueron retirados 1.018 equipos.

En las inundaciones posteriores, de acuerdo con la información suministrada, la cantidad de retiros no superó ese registro.

LA RECONEXIÓN TAMBIÉN REQUIERE CONTROLES

La restitución del servicio tampoco se realiza automáticamente.

Según se explicó, la reconexión contempla dos instancias de verificación de seguridad, con intervención de la Municipalidad y la Cooperativa, destinadas a comprobar tanto la situación de la vivienda como las condiciones de las instalaciones eléctricas antes de restablecer el suministro.

El objetivo es evitar que el retorno del servicio genere riesgos para las personas o para las propias instalaciones.

EL CLIMA TAMBIÉN PUEDE IMPEDIR LAS REPARACIONES

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue que una emergencia meteorológica no solamente puede provocar daños sobre la infraestructura: también puede impedir que los equipos técnicos trabajen sobre las redes.

Las tareas de reparación y mantenimiento se desarrollan generalmente a la intemperie. La presencia de lluvias intensas, fuertes vientos o actividad eléctrica atmosférica incrementa considerablemente el riesgo de accidentes.

Por ese motivo, determinadas condiciones meteorológicas pueden:

aumentar los tiempos de reparación;

dificultar el acceso a las zonas afectadas;

impedir temporalmente determinadas intervenciones;

y, en situaciones extremas, obligar a suspender completamente los trabajos sobre las redes eléctricas hasta que existan condiciones seguras.

UNA PLANIFICACIÓN QUE BUSCA ANTICIPARSE

El mensaje central transmitido durante el foro fue que no es posible conocer de antemano la magnitud exacta que tendrá un eventual fenómeno de El Niño ni determinar con precisión cuáles serán sus consecuencias locales.

Pero sí es posible anticipar escenarios, identificar zonas vulnerables, preparar materiales, coordinar organismos y establecer procedimientos para actuar cuando las condiciones lo requieran.

La planificación presentada por la Cooperativa apunta, precisamente, a reducir los tiempos de respuesta, proteger a la población y a los trabajadores y sostener la continuidad del servicio eléctrico dentro de las posibilidades que permita cada escenario meteorológico.

ANÁLISIS LITORAL — Información recabada durante el Foro Informativo y Presentación del Plan de Contingencia Eléctrica ante el Fenómeno de El Niño