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Ya están abiertas las inscripciones para Enseñar Conectados 2.0, la nueva etapa del programa gratuito de formación docente de Entre Ríos. Este año el objetivo es profundizar la capacitación en el uso pedagógico, crítico y responsable de herramientas de inteligencia artificial y otorga puntaje docente.

El programa es impulsado por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, el Consejo General de Educación (CGE) y la Fundación Potenciar Argentina, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Enseñar Conectados 2.0 da continuidad al programa desarrollado durante 2025, que alcanzó a 9.652 docentes de toda la provincia. La primera edición estuvo orientada a fortalecer la alfabetización digital y el uso pedagógico de tecnologías en el aula, con contenidos sobre herramientas digitales, producción audiovisual, juegos educativos, seguridad y evaluación en entornos digitales.

Esta nueva edición busca que las docentes puedan incorporar la inteligencia artificial como una herramienta concreta para la planificación de clases, la producción de materiales didácticos, la generación de actividades, la evaluación y el acompañamiento de las y los estudiantes, promoviendo al mismo tiempo un uso crítico, ético y responsable de estas tecnologías.

La propuesta es gratuita, virtual y autoasistida, y está destinada a docentes en ejercicio de todos los niveles y modalidades de la provincia. Al tratarse de una modalidad autoasistida, cada docente podrá organizar sus tiempos de cursado dentro de las ocho semanas previstas para completar la formación. El recorrido contempla ocho módulos para los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, mientras que Educación Física contará con seis módulos. La capacitación otorga certificado con puntaje docente.

Contenidos

Los primeros cuatro módulos son comunes a todos los niveles y modalidades: IA en la vida cotidiana; ¿Cómo funciona la IA?; IA y educación; y Uso ético de la IA. A partir del quinto módulo, los contenidos se adaptan a cada nivel y modalidad educativa, con propuestas específicas sobre creación de materiales y narrativas con IA en Nivel Inicial; escritura, proyectos y evaluación en Primaria; métodos de estudio, pensamiento crítico y creación con IA en Secundaria; y planificación, ética, diseño educativo e investigación en Superior. Educación Física contará además con contenidos específicos sobre planificación de clases con recursos digitales e IA y juegos orientados al desarrollo de valores.

Inscripciones y cursado

Del 3 al 15 de septiembre estarán abiertas las inscripciones, con un cupo de hasta 5.000 participantes por nivel o modalidad. El 21 de septiembre se habilitará el aula en la plataforma Atamá para comenzar el cursado, que permanecerá disponible durante ocho semanas, hasta el 16 de noviembre.