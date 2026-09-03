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Desde el punto de vista médico, la actividad física es una intervención no farmacológica con eficacia demostrada en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de numerosas enfermedades. Su práctica regular mejora la calidad de vida, preserva la autonomía de las personas y contribuye a un abordaje integral de la salud en todas las etapas de la vida.

El ejercicio físico reduce el riesgo de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, contribuye al mantenimiento de un peso saludable y disminuye la incidencia de algunos tipos de cáncer. Asimismo, mejora la función cognitiva y ayuda a prevenir la ansiedad, la depresión y la demencia, consolidándose como una herramienta clave para el bienestar físico y mental.

En este marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos promueve la actividad física como una herramienta terapéutica y preventiva a través de distintas estrategias que se desarrollan en hospitales y centros de salud. Las propuestas incluyen acciones para fomentar hábitos saludables, programas de rehabilitación y procesos de readaptación funcional destinados a personas que atraviesan la recuperación de lesiones, accidentes cerebrovasculares, amputaciones y otras condiciones que requieren recuperar la movilidad y la autonomía.

En estos dispositivos, el trabajo articulado entre kinesiólogos, profesores de educación física y otros profesionales permite diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades de cada paciente, favoreciendo una recuperación integral y reduciendo el riesgo de futuras complicaciones.

Además, la Dirección de Estrategias Sanitarias de la cartera sanitaria sostiene espacios gratuitos de actividad física en centros de salud de Paraná y San Benito. Estas propuestas acercan a la comunidad actividades guiadas para incorporar el ejercicio como un hábito saludable y fortalecer la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles.