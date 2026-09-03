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La concejal de La Matanza confirmó su salida del espacio de Javier Milei con un fuerte mensaje en el que cuestionó el rumbo del Ejecutivo, reclamó mayor cercanía con la gente y defendió sus recorridas por la provincia de Buenos Aires.

Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza y marcó un fuerte distanciamiento con el espacio político que la llevó a ocupar una banca como concejal en La Matanza. La dirigente explicó que se trata de una decisión “profundamente meditada” y cuestionó el rumbo que tomó el gobierno de Javier Milei.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, anunció la funcionaria. En un extenso mensaje, la dirigente buscó diferenciar su salida del abandono de sus convicciones políticas: “Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, sostuvo.

Las críticas de Leila Gianni al rumbo del Gobierno

Uno de los principales cuestionamientos de Gianni estuvo dirigido al impacto de las políticas económicas sobre la vida cotidiana de los argentinos.

“Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, afirmó. En ese sentido, reconoció parte del programa económico que impulsó el Gobierno, pero cuestionó que el ordenamiento macroeconómico no tenga en cuenta las dificultades que atraviesan distintos sectores.

“Sí: había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad. Sí: había que combatir a los militantes del hambre. Los hice y lo sigo haciendo”, señaló. Sin embargo, inmediatamente marcó su diferencia: “Pero la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

“La política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección”

Gianni también defendió su decisión de recorrer distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y cuestionó las críticas que recibió por realizar actividades territoriales: “Recorrer no es estar en campaña, es hacer tu trabajo. Cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino; recorrer PBA no puede ser estigmatizado”.

Además, agregó: “La política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección”. Por otro lado, la dirigente sostuvo que había transmitido sus diferencias dentro del espacio antes de tomar la decisión de renunciar: “Lo hice saber, lo advertí y pedí respuestas; no recibí ninguna”.

Sus críticas a Kicillof y Espinoza

A pesar de su ruptura con La Libertad Avanza, Gianni mantuvo sus cuestionamientos contra el peronismo bonaerense y, particularmente, contra el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza: “Tienen responsabilidades; el abandono y el narcotráfico no empezaron ayer”, sostuvo. De esta manera, su salida de LLA no significó un acercamiento al kirchnerismo, sino la búsqueda de una alternativa política propia.

El antecedente de la ruptura con LLA en La Matanza

La salida anunciada ahora tiene como antecedente el conflicto que Gianni ya había protagonizado dentro de La Libertad Avanza en La Matanza. En diciembre de 2025, poco después de asumir como concejal, decidió conformar el bloque Alianza Libertad Republicana junto con otro edil que había ingresado por LLA y dos concejales del PRO. La decisión se produjo luego de diferencias con la conducción local del espacio.

En aquel momento, la conducción de La Libertad Avanza en La Matanza emitió un comunicado en el que afirmó que Gianni “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada” a hablar en nombre del espacio. Desde el partido la acusaron de haber roto la bancada de manera deliberada y de generar una división interna.

Gianni, en cambio, había argumentado que dentro del espacio se imponían “prácticas y modos de conducción” que no compartía y que su decisión buscaba desarrollar su trabajo legislativo “sin condicionamientos”.