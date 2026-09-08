Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Romina Diez, diputada nacional y jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, aparece entre los nombres que evalúa el oficialismo. Karina Milei busca una mujer del interior y de máxima confianza
Javier Milei aseguró días atrás que ya definió la candidata a vicepresidenta que lo acompañará en la carrera hacia la reelección en 2027 y, en ese contexto, cobran fuerza las chances de la titular de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez.
“Una mujer y del interior” del país. Ese es el perfil que, según viene mensurando la secretaria General de la Presidencia y jefa de LLA a nivel nacional, Karina Milei, deberá tener la postulante a flanquear al libertario en la fórmula del año próximo.
Ese requisito va de la mano de la intención de no repetir la experiencia de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel y su pésima relación con los hermanos Milei.
El rol de Romina Diez
Diez, principal referente del partido violeta en Santa Fe, es una persona de confianza de Javier y de Karina. Que su nombre integre la danza de eventuales acompañantes del jefe del Estado en la puja por la reelección entona a la tropa libertaria en la provincia.
“A Romina no le interesa ir por la Presidencia”, deslizaron a La Capital entre las filas santafesinas de LLA para potenciar las chances de Diez (quien todavía no recibió una oferta desde Balcarce 50) y despegarla de ambiciones políticas similares a las de Villarruel. La búsqueda del voto joven es otro factor que jugaría fuerte.
Consumada la reforma electoral en Santa Fe, perfilar una oferta para la próxima disputa por la Gobernación es una tarea en ciernes para el partido que comanda Diez, quien en su momento fue considerada la candidata natural del espacio.
La apuesta de LLA sigue pasando por presentar candidaturas propias en toda la provincia, aunque no descartan abrirles la puerta a dirigentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda violeta. Asimismo, insisten en rechazar una alianza con Unidos (donde algunos continúan fogoneando esa posibilidad para, por ejemplo, la puja por la Intendencia de Rosario).
Diez, economista y docente, es considerada una de las principales armadoras políticas de Milei en territorio santafesino, cualidad que elevaría sus niveles de fidelidad al proyecto libertario en contraste con los otros nombres que se barajan para la Vicepresidencia.
Otros nombres en danza
En ese sentido, también asoma Nadia Márquez, senadora nacional por Neuquén. Sin embargo, la legisladora viene trabajando para ser candidata a gobernadora de su provincia (el actual mandatario, Rolando Figueroa, irá por la reelección).
Lo propio ocurre con Sandra Pettovello, valorada por su tarea al frente del Ministerio de Capital Humano, aunque alejada del ecosistema karinista.
El último nombre que circula con insistencia es el de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y actual jefa del bloque de senadores de LLA, quien en los últimos meses no ha ocultado sus diferencias con algunos aspectos del gobierno de Milei.
Decomiso de bienes del condenado Sergio Urribarri: el Ejecutivo provincial definirá el destino de lo recuperado
El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia. #AnalisisLitoral, #Rosario, #SantaFe, #LitoralArgentino, #entrerios , #Concordia, #argentina🇦🇷 , #Noticias, #actualidad , #Periodismo, @rosariotres, @diariolacapital , @rosarionuestrok, @eltrestv, @cadena3rosario , @eloncecom, @elentrerios , @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias
Flor de la V pidió el regreso de Cristina: “Necesitamos una presidenta como la jefa, los hombres no sirven para gobernar”
En una polémica declaración que rápidamente generó repercusiones en redes sociales, Flor de la V manifestó su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación. La conductora y actriz sostuvo que el país necesita nuevamente a “la jefa” al frente del Poder Ejecutivo y lanzó una contundente crítica hacia los hombres que han gobernado Argentina.
“Necesitamos una presidenta como la jefa. Los hombres no sirven para gobernar”, habría expresado Flor de la V durante una entrevista, en referencia a Cristina Kirchner. Según sus dichos, el regreso de la expresidenta sería necesario para “poner orden” y recuperar un estilo de conducción con el que, según consideró, “el pueblo argentino se sentía representado”.
La frase provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la posibilidad de un eventual regreso de Cristina al poder. Mientras algunos celebraron el respaldo de Flor de la V, otros cuestionaron duramente su afirmación sobre los hombres y la acusaron de reducir el debate político a una cuestión de género.
Hasta el momento, Cristina Kirchner no se habría pronunciado sobre las declaraciones.
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🗣️"Narcos en la Argentina importantes hay 3. Vas a Rosario y todas las torres que hay las hizo Elsztain, los muchachos te dicen que eso da plata brava, le dicen las torres blancas..."
Sera cierto ? vos que opinas ?.
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BOMBAZO URGENTE DE LN+ | DENUNCIARON A ALBERTO FERNÁNDEZ POR TRAICIÓN A LA PATRIA
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