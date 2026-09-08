Decomiso de bienes del condenado Sergio Urribarri: el Ejecutivo provincial definirá el destino de lo recuperado

El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia.
Rodríguez Signes aclaró que la función de la Fiscalía de Estado se limita al aspecto patrimonial y que la medida administrativa resulta inminente. Una vez recibida la notificación formal del tribunal actuante, la repartición tramitará la ejecución en conjunto con la Escribanía Mayor de Gobierno. Este mecanismo ya cuenta con antecedentes directos en la provincia, donde la administración actuó bajo el mismo esquema en condenas de causas anteriores como Yedro, Righelato, Pacayut, Taleb y Rodríguez.
En cuanto al destino final de los activos incautados, el funcionario explicó que, al no haber establecido la sentencia un fin específico, la asignación queda bajo la órbita exclusiva del Gobernador. En los precedentes registrados, los inmuebles y bienes decomisados quedaron a disposición del Ejecutivo provincial para ser reasignados a reparticiones públicas o a fuerzas de seguridad, como la Policía de Entre Ríos.
Respecto al monto total a recuperar, el fiscal detalló que el perjuicio fue determinado originalmente en pesos actualizables. La Fiscalía analiza si el decomiso dispuesto absorbe la totalidad del daño patrimonial causado o si corresponderá promover acciones resarcitorias complementarias por los distintos hechos independientes juzgados en la causa.
En el plano institucional y previsional, el fiscal confirmó que las jubilaciones que perciben Báez y Urribarri no sufrirán alteraciones por tratarse de derechos de carácter personal. Por otra parte, en relación con el sueldo que percibía Aguilera por su puesto en el Senado provincial, la Cámara alta dará la baja administrativa correspondiente al ejecutarse la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa alcanzó su definición patrimonial de forma paralela a la resolución penal. Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los recursos de la defensa, la condena a ocho años de prisión efectiva para Urribarri y de seis años para Báez y Aguilera quedó firme, dándose inicio inmediato al cumplimiento de la pena en unidad penal y a la inhibición definitiva de sus bienes con información de Análisis digital
Decomiso de bienes del condenado Sergio Urribarri: el Ejecutivo provincial definirá el destino de lo recuperado
El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia. #AnalisisLitoral, #Rosario, #SantaFe, #LitoralArgentino, #entrerios , #Concordia, #argentina🇦🇷 , #Noticias, #actualidad , #Periodismo, @rosariotres, @diariolacapital , @rosarionuestrok, @eltrestv, @cadena3rosario , @eloncecom, @elentrerios , @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias
Flor de la V pidió el regreso de Cristina: “Necesitamos una presidenta como la jefa, los hombres no sirven para gobernar”
En una polémica declaración que rápidamente generó repercusiones en redes sociales, Flor de la V manifestó su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación. La conductora y actriz sostuvo que el país necesita nuevamente a “la jefa” al frente del Poder Ejecutivo y lanzó una contundente crítica hacia los hombres que han gobernado Argentina.
“Necesitamos una presidenta como la jefa. Los hombres no sirven para gobernar”, habría expresado Flor de la V durante una entrevista, en referencia a Cristina Kirchner. Según sus dichos, el regreso de la expresidenta sería necesario para “poner orden” y recuperar un estilo de conducción con el que, según consideró, “el pueblo argentino se sentía representado”.
La frase provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la posibilidad de un eventual regreso de Cristina al poder. Mientras algunos celebraron el respaldo de Flor de la V, otros cuestionaron duramente su afirmación sobre los hombres y la acusaron de reducir el debate político a una cuestión de género.
Hasta el momento, Cristina Kirchner no se habría pronunciado sobre las declaraciones.
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🗣️"Narcos en la Argentina importantes hay 3. Vas a Rosario y todas las torres que hay las hizo Elsztain, los muchachos te dicen que eso da plata brava, le dicen las torres blancas..."
Sera cierto ? vos que opinas ?.
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BOMBAZO URGENTE DE LN+ | DENUNCIARON A ALBERTO FERNÁNDEZ POR TRAICIÓN A LA PATRIA
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