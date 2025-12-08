WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Queridos productores y productoras citrícolas de Entre Ríos: En mi carácter de Representante del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero hacerles llegar en este Día Provincial del Citricultor mi más cálido y sincero reconocimiento.



¡MIS FELICITACIONES HOY EN EL DÍA DEL CITRICULTOR!



Ustedes son el productor noble por excelencia: el que madruga, el que enfrenta heladas, sequías y tormentas, el que cuida cada planta como si fuera parte de su familia y el que, con su esfuerzo diario, aporta a la grandeza de nuestra provincia y de toda la Argentina . La citricultura entrerriana no solo es motor económico: es orgullo nacional.

Nuestros cítricos tienen calidad reconocida en todo el mundo: jugosidad, sabor, sanidad y trazabilidad que nos posicionan entre los mejores proveedores globales. Cada naranja, mandarina, limón o pomelo que sale de Concordia, Chajarí, Federación, Villa del Rosario, Santa Ana o cualquier rincón de nuestra costa del Uruguay lleva el sello de excelencia que el mundo valora y paga. Por eso, en este día tan especial, además de felicitarlos y agradecerles, los convoco a seguir creciendo.

Necesitamos sumar más hectáreas de producción citrícola en Entre Ríos.

Tenemos el suelo, el clima, el agua, la mano de obra calificada y, sobre todo, productores con vocación y experiencia.

Desde la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y con el apoyo incondicional del gobernador Rogelio Frigerio estamos trabajando intensamente para traer inversores, tecnología, créditos blandos y nuevos mercados que hagan posible ese salto productivo que todos soñamos.¡Sigamos plantando futuro!

Que cada nueva hectárea sea una bandera más de Entre Ríos en el mundo.¡Feliz Día Provincial del Citricultor!

¡Gracias por tanto!

¡Abrazo grande y a seguir cosechando éxitos!

Ing. José Moulia

Representante del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Casa de Entre Ríos – Buenos Aires

Tel: (011) 4371-2222

representacion.er.gob.ar