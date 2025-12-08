WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En el Parque Acuático del Ayuí, en las termas del perilago administradas por CODESAL, se registraron dos incidentes que involucraron a niños en distintas jornadas.

El primero ocurrió este sábado por la tarde, cuando un niño que se encontraba en una pileta circular comenzó a ahogarse. Según testigos, en ese sector los menores no hacen pie. Los guardavidas realizaron maniobras de RCP, pero el niño no reaccionaba. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes aplaudían para localizar a los responsables del menor. Testigos señalaron que la ambulancia tardó cerca de media hora en llegar al lugar, ya que no había una disponible en las termas.

El segundo hecho ocurrió este domingo e involucró a una niña que jugaba en una pileta de agua fría junto a los baños. De acuerdo con lo informado, su mano fue succionada por un desagote que se encontraba sin rejilla. La escena generó gran tensión hasta la llegada de Bomberos Zapadores, quienes debieron desagotar una cascada con baldes y romper el cemento para liberar la mano de la menor.

Durante el operativo, algunos turistas reaccionaron con nerviosismo y agredieron verbalmente —y casi físicamente— a personal de CODESAL.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido una comunicación oficial sobre estos hechos que afectaron a dos niños en el predio.