El Congreso del PJ de Entre Ríos define este sábado el futuro de sus “díscolos”

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Este sábado, el Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos se llevará a cabo en un clima de alta tensión política. Como máximo órgano de conducción partidaria, el Congreso, reunido en Paraná, no solo debatirá temas de la agenda legislativa provincial, como la reforma jubilatoria o la posible eliminación de las PASO, sino que enfrentará una tarea institucional crítica: resolver los pedidos de expulsión y sanciones para diversos dirigentes.

El punto más álgido de la jornada será la evaluación de las resoluciones del Tribunal de Disciplina. La importancia de este proceso radica en el intento del partido por reordenar sus filas tras las elecciones legislativas de 2025, castigando lo que se considera una falta de disciplina partidaria al haber apoyado o integrado listas opositoras.

A diferencia de casos anteriores, como el de Edgardo Kueider —quien fue expulsado por el Consejo Provincial—, en esta ocasión se busca que sea el Congreso Partidario quien tome la decisión final.