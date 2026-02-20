WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Con un total de 135 votos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral. Tras eliminarse el artículo 44, volverá a ser tratada en el Senado

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.

Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.

00:29 hsHoy

Diputados aprobó la reforma laboral, pero volverá a ser tratada en el Senado

Con un total de 135 votos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral

Luego de que el oficiaismo accediera a eliminar el artículo 44 de licencias médicas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos. La oposición solo logró reunir 115 de negativas.

Ahora, los diputados deberán votar en particular de forma nomimal cada uno de los 26 capítulos. No obstante, está previsto que el proyecto vuelva al Senado, para evaluar las modificaciones realizadas a lo largo de la jornada. Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli durante la votación de la reforma laboral

Al momento de la votación estuvo presente la mesa política del oficialismo, representada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

00:13 hsHoy

Germán Martínez denunció que la reforma laboral “es inconstitucional”

Luego de que el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ratificara su oposicion a la reforma laboral, criticó a la norma por ser “anti obrera y anti trabajadora”. Incluso, advirtió que “es inconstitucional porque va en contra de las autonomias provinciales”.

“No escucharon a nadie”, reprochó al oficiamismo al denunciar que “quieren apurar (al tratamiento de la ley) porque asi creen que pasa desapercibido”. Por esto, reconoció el rechazo de los ciudadanos, militantes y sus compañeros de espacio a lo largo de la jornada.

“Les va a costar mirar a los ojos a los trabajadores, despedidos, y jubilados”, aseguró Martínez al recordar que la iniciativa le quita derechos laborales a la ciudadanía. De hecho, criticó que la base de la misma “parte de una idea magica de que si yo le quito derechos a los trabajadores, por derrame lo que se va a generar es generación de empleo”.

Finalmente, el diputado sostuvo que el peronismo “va a representar a cada uno de los argentinos hayan votado o no al espacio”. Y concluyó: “Cuando asumamos el Gobierno de la Nación, esta ley va a ser derogada”.

00:03 hsHoy

Máximo Kirchner ratificó su oposición a la reforma laboral y advirtió que “esta ley va a fracasar”

El diputado kirchnerista pidió al presidente que envíe proyectos que refuercen la idea de una sociedad más igualitaria

Durante su intervención en el debate por la reforma laboral, Máximo Kirchner ratificó que votará en contra de la iniciativa de modernización. “No me opongo al gobierno por capricho porque pertenezco a otro espacio politico, me opongo a esta ley porque va a fracasar”, sostuvo.

Tras criticar que el oficialismo “está haciendo lo que quiere”, el diputado de Unión por la Patria advirtió que el proyecto de ley “va a someter a los pibes y pibas” a los empresarios y patrones de turno. Asimismo, hizo un guiño al crecimiento de la tasa de suicidos en jóvenes.

Finalmente, el presidente del PJ Bonaerense concluyó: “Queremos un presidente que cuando envie proyectos, ayude a fortalecer la idea de una sociedad menos desigual, porque una sociedad menos desigual es menos violenta”.

23:57 hsAyer

El PRO ratificó que votará a favor de la reforma laboral

Ritondo y el resto del bloque del PRO decidió no exponer sobre el proyecto de modernización laboral

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, decidió no dar su postura al respecto de la reforma laboral, para ratificar que el espacio votaría a favor de la iniciativa.

“Nosotros vamos a acompañar esta ley y le pido a los demas oradores que traten de no hablar, ya está todo expuesto y pasemos a votar”, aconsejó el diputado al indicar que el resto de los diputados de su interbloque no expondrían.

23:23 hsAyer

Marcela Pagano denunció que la reforma laboral escondería “un nuevo curro de la casta”

La ex diputada libertaria acusó al oficialismo de intentar crear “un nuevo curro para la casta”

La ex diputada libertaria Marcela Pagano recriminó el contenido de la reforma laboral oficialista, tras asegurar que “esconden complicidad”. Aunque admitió: “Yo también quería reformar, pero no así”, apuntó contra el tratamiento exprés de la norma.

“Cuando una reforma sale de manera exprés y se lleva puesto derechos, no esconde una reforma. Que sepa el pueblo que van a hacer un nuevo curro de la casta”, apuntó la integrante del bloque Coherencia al acusar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) de ser “la casta”.

En este sentido, criticó que la ley saldría pese a las negativas del propio sector empresarial. “Uno de cada cien empresarios van a ser beneficiados”, evaluó la legisladora al recordar que, estadisticamente “cada 60 minutos cierra una empresa y 394 personas se quedaron sin empleo hoy”.

23:12 hsAyer

Natalia de la Sota advirtió que “esta ley legaliza la precarizacion laboral”

La diputada cordobesa responsabilizó al plan económico y llamó a los diputados a defender los principios de la justicia social

La diputada Natalia de la Sota rechazó el proyecto de modernización laboral elaborada por el Gobierno nacional al remarcar que “bajo ningún punto de vista esta ley es la que necesita el país”. Así, la integrante del monobloque Defendamos Córdoba alertó que “esta ley legaliza la precarizacion laboral”.

“Lejos de fomentar empleo, baja salarios y elimina derechos laborales”, criticó la legisladora cordobesa al vaticinar que esto habilitaría a un marco legal para que “las empresas van a poder despedir mas barato a sus empleados”.

Al plantear que “los trabajadores van a estar solos, van a ser menos libres”, De la Sota aseguró que había que dejar de responsabilizar a los empleados por la caída de la economía nacional. Asimismo, recriminó que no habría actores sociales que puedan ofrecer empleo a futuro, debido a que señaló que la reforma laboral no arreglaría los problemas de fondo originados por el plan económico actual.

“Es imposible sin un modelo económico y social que busque crecimiento en serio y que busque generar empleo de verdad y garantice derechos”, destacó la diputada. Asimismo, instó a los diputados que defienden a la justicia social a no votar por “una ley que hace daño a los trabajadores de hoy y los que van a venir”.

22:46 hsAyer

Nicolás Massot: “En nombre de la libertad estamos retrocediendo tres siglos”

El diputado de Encuentro Federal aseguró que la iniciativa del oficialismo era retroceder en el tiempo

El diputado Nicolás Massot criticó las modificaciones que buscaría introducir la reforma laboral, tras apuntar: “En nombre de la libertad, lo que estamos haciendo mas que modernizar, es retroceder tres siglos”.

A pesar de que el integrante de Encuentro Federal reconoció que “siempre pedimos una reforma laboral”, indicó que la urgencia y el pedido apuntaba a la industria del juicio laboral y la reducción de las cargas patronales. “Era la mas compartida por los gremios y sindicatos, ahi habia acuerdo”, planteó.

Incluso, el legislador sostuvo que “el modelo sindical ha sido exitoso en la Argentina”, al señalar que el país llegó a crear una clase media destacada en comparación al resto de la región.

Por otro lado, Massot propuso que la adhesión al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sea optativa y que se reduzca a la mitad el impuesto al cheque. “El 90% de los argentinos veria un alivio con una baja de este impuesto”, interpretó al pedir que “consideren la reforma y, si no, que alguno tenga el decoro de explicar la negativa a esta reforma”.

22:29 hsAyer

Llegaron Karina Milei y Manuel Adorni para presenciar la votación en Diputados

Karina Milei se reunió con los diputados libertarios previo a la votación (X: @SPareja)

Pasadas las 22:00 horas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, arribaron al Congreso de la Nación para estar presentes durante la votación de la reforma laboral. También se sumó a ellos el ministro del Interior, Diego Santilli.

Tal como ocurrió la semana pasada en el Senado, la mesa política de Javier Milei estará presente en la zona de los palcos, para evitar cualquier tipo de sobresalto en la recta final del tratamiento.

En caso de que la iniciativa obtuviera la media sanción, volverá a la Cámara Alta, debido a la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de las licencias médicas.

22:17 hsAyer

Tras apoyar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Cristian Andino criticó a la reforma laboral

El diputado sanjuanino remarcó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores

Luego de que Cristian Andino (Unión por la Patria) fuera el único integrante de su bloque en apoyar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el diputado sanjuanino ratificó que votará en contra de la reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo. “Soy hijo de un trabajador y no me olvido de donde vengo”, sostuvo.

Tras remarcar que tenía “el compromiso absoluto de defender los derechos de los trabajadores y trabajadores”, el legislador apuntó que el proyecto de ley “no defiende ninguno” de estos derechos. Asimismo, criticó que fuera la herramienta necesaria para generar empleo.

En este sentido, hizo referencia a las reformas anteriores impulsadas por el oficialismo al señalar que “el resultado fue 270 mil empleos foramles se han perdido en la Argentina y 21 mil empresas han cerrado”. Por esto, consideró que para “generar empleo tenemos que acompañar a las empresas, a las pymes, a las economias regionales y a la obra publica”.

21:42 hsAyer

Giudici retiró la moción de orden y continuará la lista de oradores como estaba prevista

La diputada Silvana Giudici finalmente retiró la moción de orden que establecía que se votara la ley en media hora, por lo que la sesión continuará con la lista de oradores que estaba establecida.

“En un acto de pacificación, siempre y cuando nos permitan continuar y nos dejen habalr y no tengams que gritar cada vez que un diputado apoye esta ley, nosotros vamos a retirar la moción para continuar con la lista de oradores”, indicó Giudici.

21:34 hsAyer

Se impuso una moción de orden oficialista para que se vote la ley en media hora

El bloque opositor solicitó una moción de orden para hacer levantar la sesión por la falta del número mínimo para que haya debate. Sin embargo, el oficialismo logró que los diputados regresen a sus bancas y apunta a votar en los próximos minutos

La diputada Silvana Giúdici, a modo de revancha por el intento kirchnerista de levantar la sesión que trata la reforma laboral, presentó una moción de orden para que se vote la ley en general en media hora.

Su propuesta se impuso en la votación, por lo que ahora se sostienen discusiones para determinar cómo se sigue desarrollando la sesión.

21:32 hsAyer

Fracasó un intento de la oposición de hacer volver el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales

El kirchnerismo quiso aprovechar la ausencia de muchos diputados en el recinto y presentó una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regrese a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La sesión se detuvo y cuando volvió a haber cuórum, en la votación, se impuso el oficialismo. Por lo tanto, se seguirá como estaba planeado.

21:05 hsAyer

Hugo Yasky destacó “el acatamiento enorme” al paro de la CGT y afirmó que la ley “atrasa 100 años”

El diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky habló este jueves, en la sesión de la Cámara de Diputados que trata la reforma laboral, de “revanchismo patronal”.

“Es la ley del revanchismo patronal, viene a darle a los tiburones la libertad de hacer lo que quieran con las sardinas”, manifestó el secretario general de la CTA.

Por otro lado, consideró que el proyecto “es inconstitucional” y destacó el acatamiento del paro general de la CGT.

20:09 hsAyer

El pedido de una diputada fueguina a los peronistas que apoyan la reforma: “No voten este mamarracho jurídico”

Andrea Freites, diputada fueguina de Unión por la Patria, también les pidió a los peronistas que no forman parte de su bloque que no acompañen la reforma laboral oficialista.

“No estoy en contra del desarrollo. Estoy a favor del trabajo digno, a favor de la producción local, a favor de que las empresa crzxcna. Pero crecer no significa quitar derechos, quitar protección, debilitar al que menos tiene. El trabajo se respeta. Para que haya trabajo tiene que haber inversión, tiene que haber producción local. Les pido por favor a aquellos que se llaman peronistas que no voten este mamarracho jurídico a libro cerrado”, solicitó.

19:45 hsAyer

Grabois interpeló “a los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social

Grabois manifestó su oposición a la reforma laboral (RS Fotos)

Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, cuestionó duramente al proyecto de reforma laboral, recordó palabras del papa Francisco y destacó el concepto de justicia social que el oficialismo busca remover. En ese sentido, interpeló a los legisladores que asumieron sus bancas defendiendo esa bandera y hoy acompañan la ley que impulsa el Gobierno.

“No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, concluyó su alocución.

ponentes de alta irresponsabilidad”

Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria, remarcó que el proyecto oficialista de reforma laboral “tiene componentes de alta irresponsabilidad”.

“Este proyecto tiene componentes de alta irresponsabilidad en lo institucional, en lo político, en lo jurídico, en lo social. Es un proyecto que ni siquiera pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se nota, porque da lugar a algo que es lo que pretende evitar: una nueva fábrica de juicios en la Argentina”, indicó.

18:55 hsAyer

Ferraro cree que “en esta ley hay más incentivos para facilitar la salida de los trabajadores que para promover su entrada alsistema formal”

Maximiliano Ferraro, diputado porteño de la Coalición Cívica, cree que “en esta ley hay más incentivos para facilitar la salida de los trabajadores que para promover su entrada alsistema formal”.

“La reforma laboral en Argentina tiene que combinar tres temas centrales: la productividad para el sistema, los derechos para los trabajadores y una profunda reforma tributaria que alivie principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que generan el 70% del empleo”, advirtió.

18:41 hsAyer

Para Lisandro Nieri, la reforma laboral “es un gran paso”

Lisandro Nieri, diputado mendocino de la UCR, apoyó la reforma oficialista.

“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, expresó el legislador en el recinto.

18:30 hsAyer

La descalificación de un diputado y abogado cordobés al proyecto: “En lugar de aclarar, se oscurece”

Juan Brügge, diputado cordobés de Provincias Unidas, descalificó, como abogado, al proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno.

“El proyecto que estamos tratando tiene muchas incertidumbres, tiene una mala redacción técnica, tiene muchas ambuigüedades, hay muchos vacíos. Se quiere aclarar, pero en lugar de aclarar, se oscurece”, criticó.

18:15 hsAyer

Diógenes González anticipó su voto positivo

El correntino Diógenes González, de la UCR, anticipó que acompañará el proyecto de reforma laboral del oficialismo, aunque con algunas diferencias puntuales respecto del contenido.

“La ley no es suficiente, pero sin dudas estamos en el camino correcto”, indicó.

18:07 hsAyer

Hugo Moyano criticó el “proyecto de reforma más regresivo de la historia de la República Argentina desde la dictadura hasta la fecha”

El diputado nacional de Unión por la Patria Hugo Moyano apuntó este jueves contra lo que consideró “el proyecto de reforma más regresivo de la historia de la República Argentina desde la dictadura hasta la fecha”.

Para el hijo del histórico dirigente sindical homónimo, el proyecto es “totalmente inconstitucional por violar instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que conasagran el prioncipio de progresividad y de progresión de regresividad”.

18:02 hsAyer

Germán Martínez le exigió al oficialismo que amplíe la lista de oradores

Martínez pidió que más representantes de su espacio puedan hablar (RS Fotos)

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, exigió que el oficialismo amplíe la lista de oradores para que más representantes de su espacio puedan expresarse respecto del proyecto de reforma laboral.

17:49 hsAyer

La iniciativa avanza con modificaciones en despidos y jornada laboral mientras la Cámara de Diputados discute posibles cambios antes de su sanción definitiva

En caso de que se apruebe la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que está en pleno debate en la Cámara de Diputados, la medida generará cambios en aspectos centrales de la vida laboral. Entre ellos, el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar un banco de horas.

17:47 hsAyer

Un diputado salteño defendió la ley: “Sirve para el interior”

Pablo Outes, diputado de Innovación Federal, apuntó contra sus pares que tienen una visión porteña de la reforma laboral y expuso su punto de vista en el recinto.

“El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para el interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileísta, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Muchos no conocen el interior”, resaltó.

17:38 hsAyer

Mario Manrique: “A los que tienen trabajo, los van a precarizar más”

El diputado nacional de Unión por la Patria Mario Manrique expuso sus críticas a la reforma laboral oficialista.

“A los que tienen trabajo, los van a precarizar más. Y a los que no lo tienen, les van a quitar la oportunidad de tenerlo”, manifestó.

17:12 hsAyer

Nicolás Del Caño dijo que, si se aprueba la reforma, los trabajadores sin derechos, “no los van a tener nunca”

Del Caño se pronunció en contra de la reforma (RS Fotos)

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño comenzó su alocución considerando que la reforma laboral oficialista, de modernización, no tiene nada.

“Los trabajadores de las aplicaciones, en esta ley, todos los derechos que no tienen, no los van a tener nunca”, indicó, ya que ese sector no fue incluido en la ley.

Para Del Caño, el proyecto es “de precarización laboral, de fragmentación de la clase trabajadora, de informalidad”.

“Con el dinero de los trabajadores, con las jubilaciones, se van a financiar los despidos. Es un fondo de despidos”, manifestó respecto del FAL.

16:50 hsAyer

Néstor Pitrola apuntó contra los gobernadores dialoguistas y la CGT

Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda, apuntó contra los gobernadores que negociaron para apoyar la reforma laboral propuesta por el oficialismo.

El legislador rechazó “la repugnante negociación de los gobernadores, que negociaron 150 años de conquistas obreras, de leyes, derechos laborales, convenios, por la coparticipación que ya tenían”.

16:42 hsAyer

Para Esteban Paulón, la reforma es “antilaburante”

“Esta es una reforma básicamente antilaburante. Es una ley que busca desorganizar la vida de trabajadores y trabajadoras con este insólito banco de horas”, denunció el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón.

Y se preguntó: “¿Qué es el banco de horas, sino la disposición del tiempo libre por parte del empleador?“.

“Te va a decir el empleador cuándo vas a trabajar las 12 horas y también cuándo las vas a devolver”, agregó.

16:34 hsAyer

Mónica Frade: “El trabajo digno es el instrumento de ascenso social”

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade resaltó este jueves que “el trabajo digno es el instrumento de ascenso social, como ascendieron nuestros abuelos y nuestros viejos con esta ley de contratos de trabajo”.

“Ayer escuché que la parte débil es el empresario. Evidentemente, no tienen mucha idea de cómo funciona el derecho laboral”, ironizó la legisladora.

Además, expuso: “Esta ley deroga muchos estatutos. La derogación del estatuto del periodista no tiene que ver con un tema laboral, sino con el disciplinamiento de lo que dicen los periodistas”.

“Legislen bien, para otros 50 años. No hagan burradas”, concluyó con un mensaje a sus pares.

16:27 hsAyer

El diputado kirchnerista tomó la palabra, comparó el proyecto con la esclavitud y se acercó hasta el lugar del presidente de la Cámara para dejarle el objeto

En medio de los fuertes cruces en Diputados mientras se debate el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, un insólito momento se vivió cuando el legislador kirchnerista Horacio Pietragalla le dejó una cadena en el escritorio que utiliza Martín Menem en el recinto.

16:27 hsAyer

Martín Lousteau: “El FAL es que los jubilados de hoy y mañana paguen los despidos de las empresas”

Lousteau manifestó su postura respecto del FAL (RS Fotos)

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, admitió que “está claro que los tres sistemas necesitan reformas”, en referencia al laboral, el previsional y el tributario. Sin embargo, hizo una pormenorizada crítica al proyecto que trata este jueves la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, señaló que “el FAL es que los jubilados de hoy y mañana paguen los despidos de las empresas”.

“Cuesta 0,4 puntos del PBI. Parece que sí había plata, pero para subsidiar despidos”, indicó.

16:07 hsAyer

Miguel Ángel Pichetto denunció que la reforma solo beneficia al sector empresario

Pichetto fue muy duro con la reforma laboral del Gobierno (RS Fotos)

Miguel Ángel Pichetto manifestó sus críticas al proyecto de reforma laboral que está tratando la Cámara de Diputados.

Por un lado, expuso que “no hay ningún elemento que indique que hubo algún intento de modernizar, porque la ley de home office, que se votó en la Cámara durante la pandemia, fue derogada”.

“La reforma es sistémica, bien elaborada, saben a dónde van. Deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va hacia un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector más fuerte de la relación laboral, que es el sector empresario”, consideró.

Y apuntó: “Buscando esforzadamente para ver si había algún elemento que beneficiara al trabajador, puedo decir que no hay ninguno. Se meten hasta con temas que están ampliamente resueltos por la jurisprudencia”.

15:52 hsAyer

Horacio Pietragalla Corti le entregó una cadena a Martín Menem y desató otro escándalo

El diputado nacional kirchnerista Horacio Pietragalla Corti desató otro escándalo en la sesión que trata la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

“Quiero manifestar mi disconformidad de que en una ley que viene a quitar tantos derechos a trabajadores y trabajadoras se limite la voz solamente a 40 diputados”, comenzó su exposición el legislador.

Y concluyó: “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue hacia la presidencia de la Cámara para depositar una cadena frente a Martín Menem.

“Es una falta de respeto”, le respondió el presidente de la Cámara baja.

15:39 hsAyer

La sesión comenzó con reclamos por la votación a mano alzada de la labor parlamentaria. Florencia Carigniano desenchufó los micrófonos de trabajadores del recinto y Lilia Lemoine la cruzó. Además, Cecilia Moreau apuntó contra Menem: “Usted está pasándose de vivo”

La sesión en la Cámara de Diputados inició con fuertes cuestionamientos que marcó el tono del debate por la reforma laboral. El inicio del cruce se produjo cuando los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, tras votar a mano alzada el trabajo de labor parlamentaria.

15:38 hsAyer

Palazzo habló de la “regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores”

Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, abrió su dictamen de minoría con duras críticas al proyecto de reforma laboral del Gobierno.

“De los 26 títulos, casi 590 capítulos y 213 artículos, no hay ni una sola letra, ni una sola línea, que favorezca a los trabajadores. Y cuando hay algún tipo de beneficio, es para el sector empresario”, consideró.

Luego, acusó al oficialismo: “Han contrabandeado detrás de las palabras modernización laboral la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores”.

“No quiero ver a mis hijos ni a los hijos de mis compatriotas repartiendo en una motito porque es el único trabajo que hay”, expresó Palazzo.

15:32 hsAyer

Los socios y los gobernadores le dieron el cuórum a La Libertad Avanza

El oficialismo logró el cuórum para tratar la reforma laboral (RS Fotos)

El oficialismo apeló a todos sus socios y aliados para conseguir el número que lo habilitara al debate de la ley de reforma laboral y no solo buscó el acompañamiento en el resto de los bloques que suelen acompañar, sino que también lo buscó en los gobernadores cercanos de todos los colores políticos.

El cuórum se consiguió 15 minutos antes del límite de las 14.30 y se hizo con 130 diputados sentados en sus bancas. Entre los bloques que vienen acompañando en los últimos dos años, no cambió su conformación. Así, a los 95 diputados de La Libertad Avanza se le sumaron 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID.

Pero a este grupo se le sumaron diputados que responden directamente a gobernadores y así fue que se sentaron Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrua, todos del bloque de Innovación Federal y que responden al gobernador Mario Pasalacqua (Misiones); Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega del mismo bloque pero que responden al gobernador Gustavo Sáenz (Salta).

Además, se sentaron Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira, la totalidad del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán). Lo mismo hicieron los que los que responden a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, y así fue que dieron cuórum Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega.

También se hicieron presentes los diputados del gobernador Marcelo Orrego que conforman el bloque Producción y Trabajo, Nancy Picon y y Carlos Quiroga.

Por último, el único de Provincias Unicas, Sergio Capozzi, y José Garrido, de Por Santa Cruz. El primero responde al gobernador Alberto Weretilneck y el segundo al jefe del estado provincial, Claudio Vidal.

15:13 hsAyer

Se comenzó a tratar el proyecto de reforma laboral en Diputados

Con la exposición del libertario Lisandro Almirón en el dictamen de mayoría, se comenzó a tratar en la Cámara de Diputados la reforma laboral oficialista.

“¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?“, se preguntó el legislador correntino.

En medio del repudio opositor porque Almirón leyó todo su discurso, el correntino defendió fervorosamente el proyecto del Gobierno. Incluso cuando el kirchnerista Aldo Leiva se acercó hasta su banca para increparlo.En el inicio de la sesión por la reforma laboral en la Cámara baja, se vivieron momentos de tensión entre el bloque kirchnerista y el oficialismo

“Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes, sin aportes y sin obra social”, recordó el diputado.

Y agregó: “La experiencia nos demostró que nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración de empleo formal”.

15:03 hsAyer

Mercedes Llano: “Estamos sentando las bases de un sistema donde contratar deje de ser un riesgo económico”

La diputada libertaria Mercedes Llano destacó este jueves el proyecto oficialista luego de que “durante décadas, Argentina ha postergado una modernización laboral necesaria, quedando atrapada en un marco normativo rígido, vetusto, generador de altos costos y litigiosidad que ha paralizado la contratación formal y nos ha sumido en un estancamiento crónico”.

“Este nuevo esquema busca combatir la industria del juicio, la informalidad, reducir las cargas laborales y aggiornar las reglas al cambio tecnológico y a las emergentes modalidades de trabajo autónomas, flexibles y ágiles”, resaltó.

Y concluyó: “Estamos sentando las bases de un sistema donde contratar deje de ser un riesgo económico y/o financiero y donde el Estado finalmente priorice la creación de empleo genuino, lo cual solo es posible en el sector privado, por encima de la defensa de privilegios acumulados”.

14:43 hsAyer

Fracasó la moción del peronismo y se sostiene el plan de labor oficialista

Con 107 votos afirmativos y 136 votos negativos, fracasó la moción presentada por la oposición, por lo que se sostiene el plan de labor propuesto por el oficialismo al inicio de la sesión.

14:40 hsAyer

El peronismo pide una moción de reconsideración del plan de labor

“Usted se está pasando de vivo”, le dijo Moreau a Menem

Tras el enojo de los diputados oficialistas, Cecilia Moreau pidió una moción de reconsideración para votar de manera nominal el plan de labor.

14:35 hsAyer

Enojo de la oposición por la votación a mano alzada del plan de labor

Imágenes del tenso inicio de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral. Legisladores de la oposición increparon a los gritos al presidente del cuerpo, Martín Menem, generando un clima de caos en el recinto.

La oposición, sobre todo los representantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, se dirigieron enfurecidos hacia la posición de Martín Menem para quejarse de que se haya votado a mano alzada el plan de labor mocionado por el oficialismo cuando había legisladores pidiendo la palabra.

La sesión comenzará con homenajes y cuestiones de privilegio. Luego, en el debate de la reforma laboral, primero tomarán la palabra durante 20 minutos cada uno de los miembros informantes de los cinco despachos y luego habrá 40 oradores con 5 minutos cada uno.

La votación será por título (son 26 en total).

“Usted se está pasando de vivo”, acusó la kirchnerista Cecilia Moreau a Menem al quejarse por la forma de votación impuesta por el presidente de la Cámara.Imágenes del tenso inicio de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral. Legisladores de la oposición increparon a los gritos al presidente del cuerpo, Martín Menem, generando un clima de caos en el recinto.

14:27 hsAyer

El bloque libertario logró que se apruebe su propuesta para el desarrollo de la sesión

El diputado oficialista Gabriel Bornoroni propone la votación del plan de labor de la presidencia, con tiempos de 20 minutos para cada dictamen y 40 oradores a distribuir de manera proporcional. El oficialismo ofrece parte de su tiempo y la votación se realizará por títulos.

Gerardo Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, se pronunció firmemente en desacuerdo. Acusa al oficialismo de ofrecer packs a los socios para que voten.

Llevado a votación, se impuso la propuesta libertaria.

14:16 hsAyer

Hay cuórum para tratar la reforma laboral en Diputados

Cuando los diputados en el recinto ya habían llegado a 130 y se alcanzó el cuórum, Martín Menem dio por iniciada la sesión para tratar la reforma laboral.

Sobre el final, se sentaron en sus bancas los legisladores que faltaban de la UCR y el PRO, los tres representantes de Tucumán y los tres de Catamarca.

San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el cuórum.

