Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

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El gerente Axel Starke tenía 48 años y pasó seis días internado en Buenos Aires. Su familia criticó la respuesta del servicio de emergencias médicas

La última edición de la Media Maratón de Buenos Aires concluyó con una triste noticia que tuvo fuerte repercusión en el ambiente del turismo de Rosario. El gerente hotelero Axel Starke falleció cinco días después de la competición y sus familiares responsabilizaron a los organizadores del evento.

El administrador de las cadenas Esplendor y Dazzler se desvaneció cuando le faltaban 300 metros para cruzar la línea de llegada. Si bien los médicos consiguieron reanimarlo, el paciente de 48 años quedó internado en estado grave y murió en un centro de salud privado.

“Hasta la llegada al hospital pasaron entre 16 y 19 minutos, siendo generosos, probablemente más. Ese tiempo es suficiente para que el cerebro, sin sangre oxigenada, entre en estado de hipoxia, y que esa hipoxia provoque un edema generalizado que fue determinante para el futuro de Axel”, afirmó este martes su hermano. Así, Claus Starke planteó que el dispositivo de emergencias no era adecuado para auxiliar al corredor.

¿Qué le pasó a Axel Starke en la Media Maratón de Buenos Aires?

El gerente del Hotel Esplendor Savoy y Dazzler Rosario era un asistente habitual a las carreras urbanas y otras pruebas deportivas similares. Según su familia, tenía “un corazón fuerte y un cuerpo sano”, pero eso no bastó para revertir el cuadro diagnosticado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (Icba).

Starke se desplomó a las 9.39 de la mañana del domingo 23 agosto en el cruce de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta. Un equipo médico fue a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para ayudarlo mientras otros corredores pasaban alrededor y el video se viralizó ante la incertidumbre del desenlace.

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El personal de emergencia utilizó un desfribrilador y al cabo de diez minutos lo cargaron en una ambulancia. Su hermano advirtió que el vehículo no es una unidad de terapia intensiva móvil y esta cuestión fue “clave” a la hora de tratar de salvarle la vida en medio del evento.

Claus Starke sostuvo que Axel llegó al Hospital Fernández con un “daño cerebral severo”. Allí lo intubaron, lo reanimaron y lo estabilizaron para el traslado al Icba. De acuerdo a su relato, el paciente “no tuvo chances de sobrevivir” porque había pasado “un tiempo prolongado sin ser ventilado de forma efectiva”.

¿Quién era Axel Starke?

Antes de mudarse a Rosario y tomar las riendas de dos prestigiosos hoteles, el gerente de 48 años practicó varios deportes. Entre los 8 y los 16 años jugó al rugby en el Club Pucará de Burzaco. Si bien no continuó con esta disciplina, sus amigos y otros amantes de la ovalada se enteraron rápidamente de su internación y lo ocurrido en la Media Maratón de Buenos Aires.

Starke tenía tres hijos y formaba parte de varias asociaciones empresarias locales. Distintos colegas elogiaron su labor y predisposición en la organización de eventos, una de las actividades más importantes que suelen desarrollarse en los establecimientos de la cadena global Wyndham.

“Queremos recordarte como el gran anfitrión de nuestra ciudad; siempre presente, cercano y dispuesto a trabajar por Rosario”, expresaron integrantes del Rosario Convention & Visitors Bureau. En el comunicado publicado el día de su muerte, describieron al gerente general del Hotel Esplendor Savoy como “una persona distinguida, respetada y, sobre todo, profundamente querida”.

Por su lado, Claus Starke dijo que nada va a traer a su hermano de vuelta y añadió: “Sólo los que lo conocimos, sabemos lo que nos perdemos sin él”. Para cerrar el mensaje hizo un llamado de atención a los organizadores de las carreras. “Ojalá que en el futuro, los profesionales encargados de dirigir semejantes eventos tengan el tino de hacer las cosas de la mejor manera posible y no sólo decir que así fue, por el bien de otros Axels que disfrutan de la vida haciendo lo que más les gusta”, manifestó.