TRISTE PANORAMA: La herencia de la “década ganada”: Argentina tuvo su peor resultado en PISA en 20 años y cayó al puesto 72 de 91 países

Casi 8 de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel básico en Matemática y 6 de cada 10 tampoco en Lectura y Ciencias. El derrumbe educativo que se incubó en la década ganada hoy muestra su peor cara.
Argentina tocó fondo en educación. En las Pruebas PISA 2025 el país obtuvo su peor resultado de los últimos 20 años y quedó en el puesto 72 sobre 91 países evaluados.
El dato es contundente y expone la decadencia que dejó la famosa “década ganada”: el 76% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo en Matemática, y el 59% tampoco lo hace en Lectura y en Ciencias.
Los números del informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, son claros:
Matemática: 367 puntos. Caída respecto a 2022 (378 pts). Puesto 75 a nivel mundial y 8vo en Latinoamérica. Solo superamos a países como Paraguay, Guatemala y República Dominicana.
Lectura: 389 puntos. También en retroceso. 6 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen.
Ciencias: 393 puntos. 13 puntos menos que en 2022.
El deterioro no es nuevo. Es sostenido. En Matemática, en 2006 el 36% de los alumnos alcanzaba el nivel mínimo. En 2022 era el 27%. Hoy es apenas el 24%.
Mientras el relato de la “década ganada” hablaba de inclusión, los aprendizajes se derrumbaban. Los chicos de 15 años evaluados hoy son los hijos de ese modelo: no pueden resolver una regla de tres simple, una ecuación sencilla o calcular proporciones, según admite el propio informe de la OCDE.
Argentina, que supo liderar la educación en la región, hoy está por debajo de Chile (59% por debajo del mínimo en matemática), Uruguay (57%), México (69%) y Brasil (72%).
Los resultados confirman que sin una estrategia sostenida y sin exigir calidad, el populismo educativo pasó factura.
Decomiso de bienes del condenado Sergio Urribarri: el Ejecutivo provincial definirá el destino de lo recuperado
El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia. #AnalisisLitoral, #Rosario, #SantaFe, #LitoralArgentino, #entrerios , #Concordia, #argentina🇦🇷 , #Noticias, #actualidad , #Periodismo, @rosariotres, @diariolacapital , @rosarionuestrok, @eltrestv, @cadena3rosario , @eloncecom, @elentrerios , @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias
Flor de la V pidió el regreso de Cristina: “Necesitamos una presidenta como la jefa, los hombres no sirven para gobernar”
En una polémica declaración que rápidamente generó repercusiones en redes sociales, Flor de la V manifestó su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación. La conductora y actriz sostuvo que el país necesita nuevamente a “la jefa” al frente del Poder Ejecutivo y lanzó una contundente crítica hacia los hombres que han gobernado Argentina.
“Necesitamos una presidenta como la jefa. Los hombres no sirven para gobernar”, habría expresado Flor de la V durante una entrevista, en referencia a Cristina Kirchner. Según sus dichos, el regreso de la expresidenta sería necesario para “poner orden” y recuperar un estilo de conducción con el que, según consideró, “el pueblo argentino se sentía representado”.
La frase provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la posibilidad de un eventual regreso de Cristina al poder. Mientras algunos celebraron el respaldo de Flor de la V, otros cuestionaron duramente su afirmación sobre los hombres y la acusaron de reducir el debate político a una cuestión de género.
Hasta el momento, Cristina Kirchner no se habría pronunciado sobre las declaraciones.
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🗣️"Narcos en la Argentina importantes hay 3. Vas a Rosario y todas las torres que hay las hizo Elsztain, los muchachos te dicen que eso da plata brava, le dicen las torres blancas..."
Sera cierto ? vos que opinas ?.
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BOMBAZO URGENTE DE LN+ | DENUNCIARON A ALBERTO FERNÁNDEZ POR TRAICIÓN A LA PATRIA
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