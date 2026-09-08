TRISTE PANORAMA: La herencia de la “década ganada”: Argentina tuvo su peor resultado en PISA en 20 años y cayó al puesto 72 de 91 países

Caompartir la informacion

Casi 8 de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel básico en Matemática y 6 de cada 10 tampoco en Lectura y Ciencias. El derrumbe educativo que se incubó en la década ganada hoy muestra su peor cara.

Porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 en Lectura, Matemática y Ciencias. Argentina. Años 2000, 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025. (Gráfico: Argentinos por la Educación)

Argentina tocó fondo en educación. En las Pruebas PISA 2025 el país obtuvo su peor resultado de los últimos 20 años y quedó en el puesto 72 sobre 91 países evaluados.

El dato es contundente y expone la decadencia que dejó la famosa “década ganada”: el 76% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo en Matemática, y el 59% tampoco lo hace en Lectura y en Ciencias.

Los números del informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, son claros:

Puntaje en las pruebas PISA. Matemática. Países seleccionados de la región y promedio de los países de la OCDE. Años 2006, 2009, 2012, 2018, 2022 y 2025. (Gráfico: Argentinos por la Educación)

Matemática: 367 puntos. Caída respecto a 2022 (378 pts). Puesto 75 a nivel mundial y 8vo en Latinoamérica. Solo superamos a países como Paraguay, Guatemala y República Dominicana.

Lectura: 389 puntos. También en retroceso. 6 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen.

Ciencias: 393 puntos. 13 puntos menos que en 2022.

El deterioro no es nuevo. Es sostenido. En Matemática, en 2006 el 36% de los alumnos alcanzaba el nivel mínimo. En 2022 era el 27%. Hoy es apenas el 24%.

Mientras el relato de la “década ganada” hablaba de inclusión, los aprendizajes se derrumbaban. Los chicos de 15 años evaluados hoy son los hijos de ese modelo: no pueden resolver una regla de tres simple, una ecuación sencilla o calcular proporciones, según admite el propio informe de la OCDE.

Argentina, que supo liderar la educación en la región, hoy está por debajo de Chile (59% por debajo del mínimo en matemática), Uruguay (57%), México (69%) y Brasil (72%).

Los resultados confirman que sin una estrategia sostenida y sin exigir calidad, el populismo educativo pasó factura.

Redaccion Análisis Litoral