FALLECIÓ LA DIPUTADA CALLEROS

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La diputada provincial Julia Esther Calleros, de 59 años, falleció este martes 8 de septiembre en el sanatorio Jeannot Sueyro, de Gualeguaychú, donde se encontraba internada.

Dirigente del Partido Fe y representante del departamento Gualeguaychú en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Calleros tuvo una extensa trayectoria vinculada al ámbito gremial y político, particularmente en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), antes de acceder a una banca legislativa en 2023.

Más allá de su identidad partidaria, destacaba su fuerte identidad comunitaria, solidaria y con vocación de gestionar soluciones para la comunidad acercando posiciones: Julia hizo huella como mujer en la política entrerriana.

De origen sindical, estuvo vinculada durante años a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y al Partido Fe, espacio político creado por el histórico dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas. En Entre Ríos, ocupó la conducción provincial de esa fuerza.

En las elecciones de 2023 integró la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza y resultó electa. Sin embargo, luego de los comicios tomó distancia del espacio que conducía Javier Milei y, antes de asumir, junto con otros legisladores electos, decidió no integrar el bloque oficialista, lo que en su caso provocó un acercamiento la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde diciembre de 2023 ejercía como diputada provincial y conformaba el bloque Fe y Libertad. Durante su mandato impulsó distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados con nuestra ciudad.