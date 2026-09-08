FALLECIÓ LA DIPUTADA CALLEROS

La diputada provincial Julia Esther Calleros, de 59 años, falleció este martes 8 de septiembre en el sanatorio Jeannot Sueyro, de Gualeguaychú, donde se encontraba internada.
Dirigente del Partido Fe y representante del departamento Gualeguaychú en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Calleros tuvo una extensa trayectoria vinculada al ámbito gremial y político, particularmente en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), antes de acceder a una banca legislativa en 2023.
Más allá de su identidad partidaria, destacaba su fuerte identidad comunitaria, solidaria y con vocación de gestionar soluciones para la comunidad acercando posiciones: Julia hizo huella como mujer en la política entrerriana.
De origen sindical, estuvo vinculada durante años a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y al Partido Fe, espacio político creado por el histórico dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas. En Entre Ríos, ocupó la conducción provincial de esa fuerza.
En las elecciones de 2023 integró la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza y resultó electa. Sin embargo, luego de los comicios tomó distancia del espacio que conducía Javier Milei y, antes de asumir, junto con otros legisladores electos, decidió no integrar el bloque oficialista, lo que en su caso provocó un acercamiento la gestión de Rogelio Frigerio.
Desde diciembre de 2023 ejercía como diputada provincial y conformaba el bloque Fe y Libertad. Durante su mandato impulsó distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados con nuestra ciudad.
Decomiso de bienes del condenado Sergio Urribarri: el Ejecutivo provincial definirá el destino de lo recuperado
El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia. #AnalisisLitoral, #Rosario, #SantaFe, #LitoralArgentino, #entrerios , #Concordia, #argentina🇦🇷 , #Noticias, #actualidad , #Periodismo, @rosariotres, @diariolacapital , @rosarionuestrok, @eltrestv, @cadena3rosario , @eloncecom, @elentrerios , @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias
Flor de la V pidió el regreso de Cristina: “Necesitamos una presidenta como la jefa, los hombres no sirven para gobernar”
En una polémica declaración que rápidamente generó repercusiones en redes sociales, Flor de la V manifestó su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ocupar la Presidencia de la Nación. La conductora y actriz sostuvo que el país necesita nuevamente a “la jefa” al frente del Poder Ejecutivo y lanzó una contundente crítica hacia los hombres que han gobernado Argentina.
“Necesitamos una presidenta como la jefa. Los hombres no sirven para gobernar”, habría expresado Flor de la V durante una entrevista, en referencia a Cristina Kirchner. Según sus dichos, el regreso de la expresidenta sería necesario para “poner orden” y recuperar un estilo de conducción con el que, según consideró, “el pueblo argentino se sentía representado”.
La frase provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la posibilidad de un eventual regreso de Cristina al poder. Mientras algunos celebraron el respaldo de Flor de la V, otros cuestionaron duramente su afirmación sobre los hombres y la acusaron de reducir el debate político a una cuestión de género.
Hasta el momento, Cristina Kirchner no se habría pronunciado sobre las declaraciones.
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🗣️"Narcos en la Argentina importantes hay 3. Vas a Rosario y todas las torres que hay las hizo Elsztain, los muchachos te dicen que eso da plata brava, le dicen las torres blancas..."
Sera cierto ? vos que opinas ?.
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BOMBAZO URGENTE DE LN+ | DENUNCIARON A ALBERTO FERNÁNDEZ POR TRAICIÓN A LA PATRIA
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