REFUERZO PARA LA SALUD PUBLICA DE ENTRE RIOS.

En la mañana de este miércoles, el Gobernador Rogelio Frigerio conjuntamente con el Ministro de Salud y autoridades de OSER; fueron recibidos por el Presidente de la Delegación Argentina de CTM Alejandro Daneri, y su directorio en la sede del organismo binacional. El motivo materializar el traspaso de la inversión en equipamiento y medicamentos a manos de la Provincia.

Luego de la visita ocular al recinto donde se depositan los productos, el Gobernador se sometió a la prensa presente, y A DIARIO extrajo esta declaración. “Estamos anunciando, la compra de la Delegación Argentina de Salto Grande en un trabajo conjunto con el gobierno provincial de más de 3.000 millones de pesos de inversión para la salud pública de la provincia.” Enfatizo detalladamente el stock, “…estamos hablando de 31 sillones odontológicos de última generación. Sumado a 50 computadoras que van a ir a los centros de salud para trabajar en historias clínicas digitales, proyecto que tenemos en marcha. Y cerca de 300 lotes de medicamentos que también van a ir a los distintos efectores de salud de la provincia haciendo lo que hay que hacer que cada peso vaya a donde tiene que ir y en este caso priorizando la salud en la provincia, cosa que venimos haciendo con la delegación argentina de Salto Grande, y pronto también vamos a tener otros anuncios muy importantes en unos días.

Este adelanto se trata de otro proceso de adquisición de ambulancias para todo el territorio provincial. Si bien se reservó de confirmarlo, ante la consulta periodística, adelanto “…los vamos a invitar a ese acto también que va a ser muy importante.”