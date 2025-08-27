Yaiza Pessolani logró que el liberalismo esté representado en el EMCONTUR

La concejal de La Libertad Avanza, Yaiza Pessolani, celebró la aprobación de la Ordenanza N.º 38.648, que modifica la integración del Directorio del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

Durante el debate, Pessolani mocionó la modificación del artículo 6, que originalmente establecía tres representantes del Honorable Concejo Deliberante —dos por la mayoría y uno por la minoría—. La concejal propuso que cada bloque con representación en el Concejo Deliberante tenga un representante titular en el Directorio, garantizando así la pluralidad política en el organismo.

“Con esta moción logramos que el liberalismo, que hoy representa a miles de concordienses, tenga voz en un ente estratégico para el desarrollo turístico y económico de la ciudad. Es un paso adelante en términos de transparencia y representatividad”, destacó Pessolani.

El EMCONTUR es un espacio clave de articulación público-privada para el diseño de políticas turísticas. La modificación aprobada asegura que su composición refleje la diversidad institucional de Concordia, evitando que solo las fuerzas mayoritarias definan su rumbo.

“La pluralidad de voces fortalece las políticas públicas y nos permite dar un debate más democrático. Concordia necesita abrirse a la inversión, la innovación y la competencia que generan empleo genuino, y para eso es fundamental que el liberalismo esté sentado en la mesa de decisiones”, subrayó la concejal.