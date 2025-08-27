Murió el legendario chamamecero Raúl Barboza, un ícono del acordeón y la música litoraleña

El reconocido autor y compositor, hijo del pionero del chamamé en Buenos Aires, falleció a los 87 años. Barboza fue una figura clave para el género, con una carrera que lo llevó a los escenarios de todo el mundo y a grabar junto a grandes artistas como Astor Piazzolla y Mercedes Sosa.

Murió a los 87 años el acordeonista, autor y compositor Mario Raúl Barboza, una de las figuras más importantes y legendarias de la música del Litoral.

Nacido en Buenos Aires, Barboza fue un “niño prodigio” que a los 12 años ya realizaba sus primeras grabaciones con el “Conjunto Correntino Irupé”. A lo largo de su carrera, se destacó por su innovación con el acordeón diatónico de 4 hileras, creando una nueva sonoridad en el chamamé.

En la década del 60, fue convocado por el pianista y compositor Ariel Ramírez para integrar el espectáculo “Esto es Folklore” y, posteriormente, grabó con él en el film “Los Inundados” y en la reconocida “Misa Criolla”.

Por 20 años, recorrió los principales escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, siendo el primer artista del género en realizar una gira por Japón. En 1987, se radicó en París, desde donde continuó su exitosa carrera a nivel internacional, compartiendo escenario con figuras de la talla de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui y José Carreras, entre otros.

En su faceta como autor, Barboza compuso obras clásicas como “Al compás de tu sueño”, “Llegando al trotecito” y “Bailantas chamameseras”. A lo largo de su trayectoria, recibió importantes premios como el Konex y el Grand Prix du disque Accademie Charles de Francia. En 2024, la Universidad Nacional del Nordeste le otorgó el título de “Doctor Honoris Causa”.

El comunicado de su productor

La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su productor artístico, Alberto Felici.

“HASTA SIEMPRE, RAÚL! En mi carácter de productor artístico de Raúl Barboza, y haciéndome eco de una comunicación telefónica desde París (Francia) por parte de su esposa Olga Bustamante, tengo la triste noticia del fallecimiento del Maestro, sucedida en la tarde de hoy, 27 de agosto de 2025. Agradeciendo a cada uno de ustedes el acompañamiento que le han brindado durante toda su actividad profesional, les dejamos un abrazo y seguiremos informando de cualquier novedad, por este medio.”

*Con información de la Fundación Memoria del Chamamé