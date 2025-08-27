Banco de Corrientes: Laura Sprovieri defendió la solvencia de la entidad y destacó las ganancias récord

Laura Sprovieri destacó los números de la institución y defendió su solvencia tras las críticas de algunos candidatos. Cuántos millones de pesos en microcréditos lleva entregados la entidad.

La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, respondió a las críticas de “algunos candidatos” y defendió la solvencia de la institución, destacando los “resultados récord” obtenidos.

La respuesta de Sprovieri se da luego de que dirigentes de diferentes partidos políticos cuestionaran la solidez de la entidad provincial.

En ese sentido, reveló que en el año 2024 las ganancias fueron de 79 mil millones de pesos y que actualmente el banco tiene activos por más de 900 mil millones de pesos.

400 mil millones de pesos tenemos en asistencia a nuestras familias, a nuestros emprendedores, a nuestros clientes en lo que va del año”, remarcó en diálogo con radio Continental.

Asimismo, la funcionaria destacó la entrega de más de mil millones de pesos en microcréditos a emprendedores y que se están entregando más de 70 créditos en la capital, mientras que en forma paralela lo hacen en 19 localidades.

“Es un objetivo noble, que es apoyar a todos nuestros emprendedores”, subrayó.

Sprovieri también se refirió a las promociones y aseguró que invierten “más de mil millones de pesos por mes”, lo que favorece a los comercios y a los clientes.

Para concluir, la presidenta del banco afirmó que tienen la posibilidad de entregar 200 mil millones de pesos más en créditos.