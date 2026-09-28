Un viñedo de La Criolla se convirtió en el primero de Entre Ríos en obtener certificación orgánica

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El emprendimiento de la familia Rigoni logró certificar un lote de uva Tannat bajo la normativa orgánica USDA-NOP. El proceso contó con asistencia técnica y acompañamiento de organismos provinciales y nacionales.

La provincia de Entre Ríos sumó su primer viñedo orgánico certificado. Se trata de Finca Fénix, un emprendimiento de la familia Rigoni ubicado en La Criolla, departamento Concordia, que obtuvo la certificación orgánica de un lote de uva de la variedad Tannat.

El logro se concretó luego de un proceso de transición y acompañamiento articulado entre las áreas de Producción Orgánica de Entre Ríos y de Nación, en el marco del Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica.

La certificación fue otorgada por Food Safety SA bajo la normativa orgánica USDA-NOP. De acuerdo con la documentación del establecimiento, se trata del primer viñedo orgánico certificado de Concordia y de Entre Ríos.

Un proceso de acompañamiento y capacitación

La responsable provincial de Producción Orgánica, María Inés Moreira, explicó que la incorporación de Finca Fénix al programa estuvo precedida por un proceso de relevamiento y evaluación.

Según detalló, desde el área provincial se trabajó a partir de una convocatoria destinada a identificar emprendimientos vitivinícolas con interés y condiciones para avanzar hacia la certificación orgánica.

En ese proceso fueron analizados establecimientos de distintas zonas de la provincia, teniendo en cuenta aspectos como la producción propia de uva, la integración entre la finca y la elaboración, la escala productiva, las prácticas implementadas, el acompañamiento técnico y el potencial de cada emprendimiento para avanzar hacia sistemas orgánicos.

La iniciativa incluyó asistencia técnica especializada, capacitaciones y herramientas para la implementación de la normativa, además del acompañamiento necesario para avanzar hacia la certificación.

El desafío de la familia Rigoni

Desde Finca Fénix, Flavia Rigoni señaló que la familia venía evaluando desde hacía varios años la posibilidad de incorporar prácticas de producción orgánica en el establecimiento.

En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento recibido durante el proceso y valoró la oportunidad brindada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto con el trabajo desarrollado por las personas responsables del manejo del campo.