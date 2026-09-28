Un viñedo de La Criolla se convirtió en el primero de Entre Ríos en obtener certificación orgánica

El emprendimiento de la familia Rigoni logró certificar un lote de uva Tannat bajo la normativa orgánica USDA-NOP. El proceso contó con asistencia técnica y acompañamiento de organismos provinciales y nacionales. La provincia de Entre Ríos sumó su primer viñedo orgánico certificado. Se trata de Finca Fénix, un emprendimiento de la familia Rigoni ubicado en La Criolla, departamento Concordia, que obtuvo la certificación orgánica de un lote de uva de la variedad Tannat.
El logro se concretó luego de un proceso de transición y acompañamiento articulado entre las áreas de Producción Orgánica de Entre Ríos y de Nación, en el marco del Programa Federal de Vitivinicultura Orgánica. La certificación fue otorgada por Food Safety SA bajo la normativa orgánica USDA-NOP. De acuerdo con la documentación del establecimiento, se trata del primer viñedo orgánico certificado de Concordia y de Entre Ríos.
Un proceso de acompañamiento y capacitación La responsable provincial de Producción Orgánica, María Inés Moreira, explicó que la incorporación de Finca Fénix al programa estuvo precedida por un proceso de relevamiento y evaluación.
Según detalló, desde el área provincial se trabajó a partir de una convocatoria destinada a identificar emprendimientos vitivinícolas con interés y condiciones para avanzar hacia la certificación orgánica.
En ese proceso fueron analizados establecimientos de distintas zonas de la provincia, teniendo en cuenta aspectos como la producción propia de uva, la integración entre la finca y la elaboración, la escala productiva, las prácticas implementadas, el acompañamiento técnico y el potencial de cada emprendimiento para avanzar hacia sistemas orgánicos.
La iniciativa incluyó asistencia técnica especializada, capacitaciones y herramientas para la implementación de la normativa, además del acompañamiento necesario para avanzar hacia la certificación.
El desafío de la familia Rigoni Desde Finca Fénix, Flavia Rigoni señaló que la familia venía evaluando desde hacía varios años la posibilidad de incorporar prácticas de producción orgánica en el establecimiento.
En ese sentido, destacó especialmente el acompañamiento recibido durante el proceso y valoró la oportunidad brindada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto con el trabajo desarrollado por las personas responsables del manejo del campo.
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“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg