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En la Feria Internacional de Turismo, Entre Ríos desplegó la muestra de una provincia entera

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Las 10 microrregiones estuvieron representadas en una jornada que combinó gastronomía, carnaval, música, sabores y propuestas interactivas para mostrar la diversidad de motivos que ofrece la provincia a quienes buscan su próximo destino.

Entre Ríos presentó este sábado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2026 una muestra de la diversidad que recorre su territorio. Las 10 microrregiones estuvieron representadas en el stand provincial, que reunió propuestas de naturaleza, cultura, gastronomía, fiestas y experiencias para acercar al público a los múltiples motivos para visitar, conocer y disfrutar la provincia.

La puesta del espacio entrerriano fue concebida para mostrar esa dimensión a través de grandes pantallas que recorren el stand y despliegan imágenes de los paisajes, destinos, experiencias y atractivos de todo el territorio. La propuesta se completa con actores que interpretan distintos perfiles de turistas y que interactúan con los visitantes, los invitan a jugar, brindan información y buscan dejar instalada una idea: las próximas vacaciones son en Entre Ríos.

La presencia provincial incluye, además, un mostrador de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), como representación del sector privado, y un espacio dedicado a los sabores entrerrianos, donde la gastronomía es protagonista. En este primer día, los cocineros César Lizárraga y Pitu Alfieri realizaron demostraciones de parrilla y fuego con carne de ciervo y asado con cuero, mientras las degustaciones acercaron chacinados, quesos, vinos, frutos, dulces, alfajores y otros productos regionales.

El carnaval sumó color y movimiento a la promoción entrerriana con una presentación del Carnaval de Concordia en FIT Outdoor, donde la propuesta turística y cultural de la provincia encontró otro espacio para encontrarse con el público. La jornada continuó en el escenario central compartido por las provincias del Litoral, con la presentación de Litoral Mitá y, por la noche, una degustación de Heim Bier acompañada por un DJ.

La puesta promocional muestra que Entre Ríos puede recorrerse desde diferentes intereses y en distintos momentos: una mesa con productos de su territorio, una fiesta popular, una expresión artística, un paisaje, una experiencia al aire libre o una localidad que invita a viajar. Cada acción del stand forma parte de una misma muestra: la de una provincia que tiene mucho para ofrecer y muchas maneras de ser disfrutada.

La promoción continuará durante todo el domingo con nuevas actividades en el stand entrerriano y en los espacios de la FIT. La agenda incluirá las presentaciones de los carnavales de Gualeguaychú y Federación en FIT Outdoor, una exposición sobre Pesca Adaptada y la presentación de Entre Ríos, provincia Pet Friendly, además de propuestas artísticas y gastronómicas a lo largo de la jornada.

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Analisis Litoral

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Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 20 Años de Rigor Periodistico (2006 - 2026) . Lee las noticias del día aquí:
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    2 días ago
  • “Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
    2 días ago
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    2 días ago
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    2 días ago
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2 días ago
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El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses. Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse. Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
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