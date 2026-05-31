Trueno fue uno de los invitados al show de Andrés Calamaro y se lució con su improvisación sobre “Mil horas”

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El rapero apareció de sorpresa en el show de “El Salmón” en el Arena de Buenos Aires.

Andrés Calamaro se presentó con dos conciertos en el Arena de Buenos Aires e hizo vibrar al público al repasar sus más grandes hits, ofrecer un extenso repertorio, diseños visuales con múltiples referencias cinematográficas y también por los invitados con los que contó.

“El Salmón” pasó por algunos de sus temas más queridos por el público, por las canciones de amor, los temas más rockeros, los clásicos de Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez y mucho más.

Cuando estaba interpretando “Mil horas” invitó al escenario a Trueno quien, luego del estribillo, se sumó a rapear usando como base algunas de las palabras clave del tema: “perro”, “lluvia”, “no sé qué hacer”.

Su intervención en “Mil horas”. (Fuente: Instagram/a_calamaro)

Este encuentro en el escenario mostró, no solo la conexión entre dos generaciones de músicos argentinos, sino también la unión entre dos artistas que representan géneros completamente, a priori, diferentes. Pero esta no es la primera vez que Truena muestra su versatilidad y suma con su propuesta rapera, como ya hizo junto a Gorillaz o León Gieco.

Santiago Motorizado y su emoción por la invitación de Andrés Calamaro

Otro de los grandes invitados de las dos noches fue Santiago Motorizado para cantar el hit de desamor “Cuando no estás”, un tema que se revela claramente incluyente para este artista.

“Gracias Santi por venir y haber venido, fue especial, inspirado y bien lindo”, escribió Calamaro en sus redes sociales y Santiago reveló que El Salmón es su artista más esuchado en Spotify desde que tiene cuenta en la plataforma, por lo que esta invitación fue un sueño cumplido.

Su colaboración en el escenario. (Fuente: Instagram/santiagomotorizado)

Por su parte, el cantante de “Flaca” utilizó sus redes sociales para narrar el trasfondo del armado de estos conciertos: “Para los arena de Buenos Aires imprimimos un cambio importante. No se habla ni se piden aplausos ni hay arengas ni cantos populistas , todos es paciencia para tocar inspirados, mucho enfoque para cantar y tocar y hacer lo que cada uno hace en este equipo, sonido afuera y sonido arriba, luces y pantallas, mimo y cuidado de los instrumentos , los equipos grande de sonido , los que llegan primero y se van últimos”.

“Hace meses que pensamos en el repertorio, ensayamos fuerte sábados y domingos por siete u ocho días, trabajamos en las luces y en el contenido de las pantallas, como pararnos en el escenario”, agregó sobre la meticulosa preparación que implicaron en estos conciertos que tuvieron una respuesta altamente positiva de parte del público.