Paul McCartney publicó “The Boys of Dungeon Lane”: un viaje íntimo donde recuerda su infancia y adolescencia

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A lo largo de los 14 temas, el artista transmite emociones y experiencias. Ringo Starr está como invitado en “Home to Us”.

Paul McCartney publicó su nuevo disco The Boys of Dungeon Lane, decimonoveno trabajo de estudio del artista dentro de su carrera solista. Una obra especial, con 14 canciones cargadas de recuerdos, donde el músico viaja al pasado para recordar distintos momentos de su infancia y adolescencia en Liverpool.

Un homenaje a su familia y a los amigos que lo acompañaron en sus aventuras. El nombre hace referencia a una calle donde vivió de chico. La nostalgia, que se nota en su voz, aparece en temas como “Mamma gets by”, donde recuerda a su madre, en “Days We Left Behind” –primer tema que conocimos como adelanto del álbum- más la colaboración especial de Ringo Starr en “Home to Us”.

A lo largo del The Boys of Dungeon Lane, Paul transita por distintos estilos como el pop, rock, jazz y country, dejando en claro su conocida versatilidad musical.

En las letras, el exbeatle se muestra mucho más íntimo, reviviendo momentos que marcaron su comienzo musical junto a sus amigos John Lennon, George Harrison y Ringo. Luego llegaría la fama mundial.

“As You Lie There”, es el primer track del disco donde McCartney habla de una mujer a la que vio una vez a través de una ventana y que no sabía si ella pensaba en él. Luego aparece “Last Horizon” donde vuelve a sus años de formación con el piano.

La celebración sobre su amistad con Ringo está presente en “Home to Us”. En cambio, en “Lost Horizon” y “Come Inside”, McCartney muestra un lado más rockero, aunque el músico sobresale más en los temas melancólicos como “Life can be hard”, donde trata sobre dificultares que una persona vive o problemas financieros.

Uno de los temas que se destaca de la producción es “Mamma Gets By”, sencillo, contundente, donde Macca recuerda lo mucho que trabajaba su madre y como lo cuidó de pequeño en una época difícil en Inglaterra, con una dura realidad económica de la posguerra en Liverpool.

“A lo largo del álbum, Paul dirige la mirada hacia su interior, revisitando los años formativos que moldearon no solo su vida, sino también los cimientos de la cultura popular moderna”, contaron sobre The Boys of Dungeon Lane desde la web oficial del músico.

https://youtube.com/watch?v=2n1IhyF6R0U%3Fsi%3DT9uySswtdrRm0xSJ

“Este es su álbum más introspectivo hasta la fecha, que transporta al oyente al origen de todo. En estas extraordinarias canciones, Paul escribe con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y sus primeras aventuras con George Harrison y John Lennon, mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía”, agregó el mensaje.

Paul McCartney durante su actuación en “Saturday Night Live” (Foto: captura video).

“Es musicalmente ecléctico y muestra a Paul explorando una variedad de instrumentos y estilos, demostrando su amplia musicalidad. Hay rock al estilo de Wings, armonías al estilo de los Beatles, ritmos al estilo de McCartney, intimidad sutil, narración basada en la melodía, canciones de personajes; el hilo conductor es Paul”, concluyó el comunicado.