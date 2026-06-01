Troncoso consideró “legítimo” que Azcué busque la reelección, pero recomendó “humildad” para “reconstruir” el frente político

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El Ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Manuel Troncoso, fue entrevistado este lunes , en un programa radial de Concordia. El conflicto en Granja Tres Arroyos, los alcances de la reforma previsional, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en 2027, el escenario político particular de Concordia junto a algunas recomendaciones para la gestión de Francisco Azcué, más un adelanto de lo que será el programa de empleo joven “Entrenados”, fueron ejes del diálogo.

Troncoso valoró la gestión de Francisco Azcué en Concordia, porque –dijo- ha realizado “transformaciones muy importantes” en la ciudad. En ese contexto, calificó como “legítimo y loable” que busque la reelección.

Pero a renglón seguido, el ministro y dirigente del MID no se privó de transmitir algunas sugerencias al intendente. Explícitamente, le recomendó “humildad” para reconstruir el frente político que lo llevó al poder en 2023.

Según el ministro, se requiere “humildad desde la municipalidad” para que todos los sectores se sientan escuchados y se sientan parte del proyecto municipal, porque “el proyecto colectivo es superior a las individualidades”, remarcó.

Troncoso consideró fundamental ir a buscar a aquellos que se hayan alejado por enojos o rencores, para que vuelvan a sentirse parte del proyecto municipal.

La Reforma previsional y la preocupación de los jueces

Ante una consulta específica respecto de futuros planteos de inconstitucionalidad de la reforma previsional en caso de ser aprobada, el Ministro Manuel Troncoso admitió que el Poder Judicial debería recurrir a conjueces, considerando que los magistrados titulares son aportantes a la Caja de Jubilaciones, por lo que tienen un interés directo en la cuestión.

Según Manuel Troncoso, el proyecto de reforma que hoy se debate en el Senado se basa en tres ejes fundamentales que garantizan su constitucionalidad: El 82% móvil, que –dijo- “se mantiene intacto como carácter fundamental del sistema”; la Soberanía de la Caja de Jubilaciones, expresada en la autonomía de la institución y la “solidaridad del sistema”, que según Troncoso está preservado.

El ministro aseguró que el proyecto es fruto de un consenso con la mayoría de los gremios, quienes coincidieron en el diagnóstico de crisis, y que se incorporaron numerosos aportes de estos sectores antes de enviar la ley al Senado.

Respecto a la opinión de los jueces, algunos de los cuales han hecho pública su preocupación sobre la constitucionalidad de la reforma, Troncoso reveló que la Asociación de Magistrados solicitó una reunión con el gobernador para tratar el tema, y también se programó un encuentro con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia para explicarles los alcances del proyecto.

Granja Tres Arroyos

Al ser consultado sobre el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el ministro expresó su preocupación, a la vez que consideró que se trata de un problema particular y no de una crisis del sector avícola regional. Según Troncoso, la empresa acarrea problemas desde hace varios años que son puntuales de la firma.

Ante el padecimiento de los trabajadores, el Ministerio de Desarrollo Humano –precisó Troncoso- está interviniendo mediante la entrega de alimentos para asistir a las familias afectadas, mientras que el gobierno provincial decidió no cortar el suministro eléctrico ni ejecutar la deuda considerable que Tres Arroyos mantiene con Enersa, con el objetivo de no profundizar el daño a la firma y proteger los puestos de trabajo existentes.

Adelantó que se ha programado una reunión entre el gobernador, el ministro de Desarrollo Económico y el propio Troncoso con los directivos de la empresa, para que estos transmitan sus planes inmediatos y respecto del futuro de la planta.

Troncoso enfatizó que, aunque es un conflicto entre privados, el Estado provincial está haciendo “todo lo posible” para encontrar un camino que permita a la empresa volver a funcionar y ponerse al día con los pagos.

Se viene “Entrenados”

El programa Entrenados es una iniciativa diseñada por el gobierno provincial para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, basándose en estudios previos realizados junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER sobre el empleo joven y el trabajo de plataformas, explicó el Ministro Manuel Troncoso.

Según detalló, el programa buscará fomentar el empleo a través de mecanismos tales como la “capacitación in situ”, directamente en el lugar de trabajo, permitiendo que el joven adquiera herramientas reales y específicas para el desempeño laboral, y una “asignación de dinero” para abonar la capacitación por el tiempo que dure el entrenamiento.

Troncoso adelantó que una primera fase de “Entrenados” consistirá en el entrenamiento propiamente dicho para brindar facilidades de acceso. Se estima comenzar con un primer grupo de 500 jóvenes.

En una segunda base, se abordará la inserción formal de estos jóvenes ya entrenados en el mercado de trabajo.

El ministro valoró que el programa ha sido diseñado a partir de una complementación público-privada, en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Troncoso definió a “Entrenados” como un paso previo y preparatorio que busca dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para que la transición hacia su primer empleo registrado sea más efectiva.

Fuente: El Entre Ríos