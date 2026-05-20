Te invitamos a construir un envejecimiento con derechos en Concordia

Las IV Jornadas sobre Envejecimiento Saludable y Activo desde una Perspectiva de los Derechos Humanos abren sus puertas para toda la comunidad de Concordia.
Estas jornadas buscan formar estudiantes y egresadxs comprometidxs con las problemáticas sociales, fomentando una participación ética y política en la transformación del entorno y la cultura. El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de la población, poniendo en el centro la palabra y el protagonismo de las personas adultas mayores.
¿Qué vas a encontrar?
- Voces que inspiran: Testimonio de Zunilda Zamarripa sobre su recorrido de vida.
- Experiencia y mirada: Omar Lagraña, profesor y fotógrafo, comparte su trabajo.
- Trabajo territorial: Mercedes Carbonara, Directora del Centro de Jubilados Prov. Nro. 4, nos cuenta sobre el trabajo con adultos mayores.
- Cierre con música: Disfrutaremos del Ensamble Musical UPAMI, dirigido por el Prof. Javier Miño.
Datos clave:
- Fecha y hora: Lunes 26 de mayo, de 17:00 a 19:00 hs
- Lugar: Centro de Jubilados Victoria, Moulins y Maestra López. Dentro del Polideportivo Víctor Oppel.
- Cómo llegar: Colectivos líneas 3 y 4 pasan por el lugar.
- Entrada: Libre y gratuita.
Esta actividad se realiza en el marco de un Proyecto de Extensión de Cátedra y un Proyecto de Prácticas Educativas Territoriales impulsados por la Abog. Bernardita Zalisñak y la Psi. María Emilia Hentges. Se trabaja junto a estudiantes, docentes y egresadxs de las Tecnicaturas en Psicogerontología y en Acompañamiento Terapéutico de la Sede Concordia de la FHAYCS UADER, en conjunto con personas adultas mayores e instituciones con las que trabajamos de forma permanente.
Queremos que esta sea una jornada para encontrarnos, aprender juntxs y reforzar el valor de nuestras carreras y del trabajo comunitario.
¡Te esperamos para seguir construyendo comunidad!