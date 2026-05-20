LA MUNICIPALIDAD IMPULSA UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

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Los relevamientos territoriales comenzarán a partir de la semana del 18 de mayo y estarán a cargo de profesionales designados por los colegios de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra.



La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección General de Rentas y la Secretaría de Obras Públicas, continúa avanzando en un proceso integral de actualización y ordenamiento del padrón inmobiliario de la ciudad, en articulación con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).



Como resultado de los relevamientos territoriales, cruces de información catastral y fiscal e imágenes aéreas, se detectaron más de 1.000 inmuebles que figuran como baldíos, pero registran construcciones y mejoras no declaradas, alcanzando aproximadamente 250.000 metros cuadrados incorporados sin registrar.



El objetivo de este trabajo es adecuar la información catastral y tributaria a la realidad edilicia de la ciudad, promoviendo un sistema más justo, transparente y equitativo para todos los contribuyentes.



TRABAJO ARTICULADO CON COLEGIOS PROFESIONALES



Para llevar adelante las tareas de relevamiento y notificación en territorio, el Municipio trabaja de manera coordinada con los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra.



En ese marco, fueron designados seis relevadores —dos por cada entidad profesional— que estarán recorriendo a partir de la semana del 18 de mayo distintos sectores de la ciudad con el objetivo de relevar información técnica y acompañar el proceso de actualización catastral.



NOTIFICACIÓN PREVIA Y PLAZO PARA REGULARIZAR



En una primera etapa, los contribuyentes detectados serán notificados para que puedan regularizar voluntariamente su situación mediante la presentación de la documentación técnica correspondiente y la Declaración Jurada de mejoras.



Solo en caso de incumplimiento, la normativa vigente prevé la posibilidad de avanzar con determinaciones de oficio sobre base presunta, conforme lo establece el Código Tributario Municipal.



UNA POLÍTICA DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN URBANA



Desde la Municipalidad remarcaron que esta iniciativa forma parte de una política pública orientada al ordenamiento urbano, la planificación estratégica y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.



Contar con información precisa sobre las construcciones existentes permite proyectar de manera más eficiente redes de agua, cloacas y alumbrado, dimensionar correctamente los servicios públicos y planificar obras e inversiones en función de la realidad habitacional de la ciudad.



CÓMO REGULARIZAR



Los vecinos que reciban la notificación podrán acercarse para recibir asesoramiento al Departamento de Obras Privadas, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal (Mitre Nº 76), comunicarse telefónicamente al (0345) 429-1300 interno 148, por whatsapp +54 345 404 0187 o enviar un correo electrónico a obrasprivadas@concordia.gob.ar.



UN LLAMADO AL COMPROMISO CIUDADANO



Finalmente, desde el Municipio se invitó a los contribuyentes a regularizar voluntariamente su situación, destacando que declarar las mejoras realizadas constituye una responsabilidad ciudadana que contribuye a una ciudad más ordenada, equitativa y con mejores servicios para todos.