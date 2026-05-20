Como seria el futuro de la educación con el modelo anarco libertaristas  

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Por: Luis Edgardo Jakimchuk

Una pregunta que parece sencilla, pero su respuesta es una de las más intrincada y enfrentada en la historia del pensamiento humano, es ¿qué es la educaciónen su sentido más profundo? No existe una definición única y universal, porque cada respuesta lleva implícita una forma de ver al mundo y fundamentalmente de que sociedad deseamos construir.

Este interrogante, precisamente en la obra del filósofo Immanuel Kant, “Crítica de la razón pura”, que los chicos lo ven en la escuela secundaria, la centra en la pregunta ¿Cómo es posible el conocimiento? y explora las capacidades de la razón humana. Plantea que la educación debe promover la capacidad de los individuos para cultivar la razón y el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y racionales.

Esto conlleva, no solo la transmisión de información, sino también el desarrollo de habilidades de reflexión y juicio, apoyándose en la ética para formar ciudadanos responsables y racionales capaces de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Para Kant defender la educación universal y accesible para todos, independientemente su origen social o económico, es democratizar el conocimiento. Esta visión sigue siendo relevante en la actualidad.

A favor de estas ideas y antes el incumplimiento la Ley de Financiamiento Universitario, y el nuevo despojo producto del salvaje ajuste a la Educación, blanco predilecto para sostener el equilibrio fiscal, se movilizo una multitudinaria Marcha Federal Universitaria en su defensa que, motorizo a los libertarios a potenciar su relato.

Encontrando a uno de sus voceros más importante defensores del modelo anarcocapitalista, Alejandro Fantino. Un personaje agresivo con la disidencia, arremetiendo con furia contra los manifestantes a quienes trató de “zurdos” y “defensores de sus putos privilegios”. Al mismo tiempo, criticó el principio de universalidad y gratuidad de la universidad pública con planteos como: “Es una falacia que la universidad es para todos… No me vengan a correr con que desfinancian a la universidad. No, papá, no la desfinancian… la gastan en lo que se les canta la chota…Acomódate, gasta la guita que te entra, ¿por qué poner plata el Estado para el campamento anticapitalista o para que estos zurdos tengan un grupo que maneje una universidad?”.

Recortes según Decisión Administrativa 20/2026 que apunta al desfinanciamiento.

Infraestructura y Equipamientos escolar 21.687 millones

Fondo de Compensación Salarios Docentes 8.930 millones

Plan Nacional de alfabetización 35.288 millones menos.

Total, de recorte $78.768.179.759

Tambiénla empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000 En Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

El discurso de Fantino, en contra los objetivos de la defensa de los valores de la educación, sintoniza con la relegación del Estado, para quien los actores fundamentales de la sociedad son los individuos y el mercado. Este vergonzoso comunicador que califica como “putos privilegios de los zurdos” sabe que en realidad, son derechos consagrados que garantizan la movilidad social ascendente para miles de jóvenes y que también fue para el.

Para Milei la educación pública solo sirve “para lavarle el cerebro a la gente” con ideas del “barbudo alemán empobrecedor” Karl Marx. No se puede creer que el presidente diga que “en la formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad”.

El objetivo es vaciar la educación publica

La escuela pública, laica y gratuita como la nuestra es medular, apoyar la idea libertaria, no solo vulnera el derecho a la educación establecido en la Constitución, sino que deroga la ley de educación nacional vigente desde 2006. Propone romper y transformar las bases sobre las cuales se construyó y se fue desarrollando nuestro sistema educativo.

Lo que busca esta reforma entre otras cosas, es eliminar la meta legal de invertir el 6% del PBI en educación y reemplazarlo por un sistema de asignaciones directas a familias mediante váuchers, para decirlo de forma clara, es el financiamiento por parte del estado de la demanda y no de la oferta generado la libre competencia entre escuelas públicas y privadas para atraer la mayor cantidad de “clientes”.

Además, el sistema pasa totalmente a las provincias y otorga un rol a las familias que, dicho sea de paso, los padres son los que deben enseñar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos. El sueño desde siempre de la oligarquía depredadora es desregular la educación y avanzar en la práctica elitista de formar a los chicos sustituyendo al maestro. Esto para los anarcos libertaristas es garantía de “calidad educativa”.

Esta propuesta no hace más que naturalizar, perpetuar y profundizar las ya profundas desigualdades sociales y avanzar en intentar generar mayor dualización del sistema educativo favoreciendo a lo privado.

La socialización de los chicos se consigue solo en la escuela, interaccionando, construyendo conocimientos colectivos Una forma distinta es locura libertaria que subestima la función de la escuela.

Profesor Ciencias políticas – Comunicación Social